Dans le dernier barrage de la saison, entre équipes de Division 2 et de Division 3, la Minière Lasauvage a créé la surprise en envoyant Troisvierges en D3 après un match riche en rebondissements et au bout des tirs au but (2-2, 2-4).

Par Thibaut Goetz



Le match



Les premières minutes sont plutôt tranquilles sur la pelouse de Folschette, les deux équipes se neutralisent dans ce nouveau duel entre formations du nord et du sud.

Lasauvage court après le ballon en début de rencontre, mais fait preuve d'une belle solidarité et ferme efficacement les espaces derrière. Plus les minutes passent, et plus la Minière semble prendre confiance. L'embellie sera de courte durée, puisque Marvin Verbaarschot part côté droit et s'en va marquer pour Troisvierges (1-0, 35e). La mi-temps s'achève sur un temps fort du Racing, mais au final sans la moindre occasion de doubler la mise.



Abdelbasset Mhibik (Troisvierges, en bleu et noir) est pris dans l'étau d'Alex Ribeiro Alves et Andre Rebelo Azevedo (Lasauvage, en orange)

Photo: Serge Daleiden

À la reprise le scenario est toujours le même, avec une équipe de Lasauvage besogneuse et des Oranges qui poussent finalement la défense de Troisvierges à la faute: Rui Moreira marque dans son propre but (1-1, 62e). Et grâce à Da Costa, son numéro 10 tres remuant sur le terrain depuis le coup d'envoi, la Minière passe en tête à dix minutes du terme (1-2, 80e). Le Racing semble avoir pris un coup sur la tête et a bien du mal à réagir, mais Mujanovic, au bout du temps additionnel, va chercher l'égalisation synonyme de prolongation! (2-2, 90+4).

La première période de la prolongation ne permet à aucune des deux équipes de se signaler véritablement. Le Racing se procure une grosse occasion durant la seconde partie de la prolongation, mais le portier de la Minière sauve les siens (113e). Et c'est ensuite à Novais de jouer les héros en dégageant sur sa ligne de but un tir de Marvin Verbaarschot (118e).



Paulo Reinaldo Da Costa (Lasauvage, en orange) au duel avec Abdehamid Albif (Troisvierges, à dr.)

Photo: Serge Daleiden

Les tirs au but vont devoir départager les deux formations

Les tirs au but

C'est Troisvierges qui démarre cette séance. Fernando Vieira met les siens sur la bonne voie (1-0). Da Costa remet les compteurs à égalité (1-1). Batkic voit ensuite le gardien, puis le poteau lui résister: c'est manqué. Ribeiro fait passer la Minière en tête (1-2). Omerasevic remet provisoirement les deux équipes à égalité (2-2). Curval, grâce au poteau, redonne de l'air à Lasauvage (2-3). Mujanovic est le second à échouer pour Troisvierges, puis c'est finalement le gardien de la Minière, Dos Santos qui permet à son équipe de remporter la séance! (2-4).



Les supporetrs de Lasauvage exultent: les Oranges montent en D2!

Photo: Serge Daleiden

La note du match: 12/20.



Une première mi-temps peu animée, avec beaucoup de déchets techniques. L'intérêt du match est relancé en deuxième mi-temps par l'égalisation de la Minière.



Le fait du match

Une feuille de match pas conforme aux joueurs sur le terrain concernant l'équipe du Racing Troisvierges, c'est ce qui est apparu aux yeux des deux journalistes présents à Folschette ce jeudi. Bien difficile donc de restituer la composition et les statistiques du Racing.



L'homme du match: Paulo Da Costa.



Très remuant et haranguant les siens tout au long du match, il a été le moteur du onze de la Minière et a permis aux siens de virer en tête en seconde période.



Réactions

Jean-Paul Ries (entraîneur de Lasauvage): «On prend un coup sur la tête lors de l'égalisation, mais l'équipe a tenu bon; ensemble, on a travaillé une demi saison pour cela et on a réussi!»



Jean-Paul Ries, le coach de Lasauvage, valdingue dans les airs

Photo: Serge Daleiden

Paulo da Costa (joueur de Lasauvage): «Il y a trois ans, on perdait 7-8 aux tirs au but contre Troisvierges déjà. Je ne dirai pas que c'est une revanche, mais un petit peu tout de même. On était venu pour gagner le match, on a essayé de le faire et au final, la chance nous a pour une fois un peu souri pendant les tirs au but.»

La fiche technique



Racing Troisvierges (D2) - Minière Lasauvage (D3) 2-2 (2-4 t.a.b)

Centre culturel et sportif de Folschette, pelouse irrégulière, arbitrage de M. De Sousa assisté de MM.Carvalho et André. 441 spectateurs payants. Mi-temps: 1-0.

Évolution du score: 1-0 M. Verbaarschot (35e), 1-1 Moreira (62e, c.s.c.), 1-2 Da Costa (80e), 2-2 Mujanovic (90+4).

Corners: 4 (1+2+1) pour Troisvierges; 4 (3+1+0) pour Lasauvage.

Cartons jaunes: A. Verbaarschot (56e) à Troisvierges; Da Costa (79e, faute sur Mhibik) à Lasauvage.

TROISVIERGES (sous réserves): Seffer; F. Moreira, Omerasevic, F. Vieira, Albif; A. Verbaarschot, Batkic; M. Verbaarschot, N. Vieira, Mhibik (cap.); L. Ferreira.

Joueurs non-utilisés: Mujanovic, Kastrati, Palmeiro, A. Ferreira, V. Moreira.

Entraîneur: Nesad Omerasevic.

LASAUVAGE: Dos Santos; Rebelo (51e Da Silva), R. Pinto, Novais, D. Pinto; Curval, A. Ribeiro (cap.) (85e De Sousa); Cunha, S. Ribeiro (68e Teixeira), Da Costa; C. Pinto.

Joueurs non-utilises: Moreno et Dias.

Entraîneur: Jean-Paul Ries.