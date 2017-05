Après la surprise créée par l’AS Luxembourg Porto promu en D1, Wincrange aspirait se débarrasser de Pratzerthal/Redange et retrouver la D1 un an après l’avoir quittée. Le contrat est rempli après un scénario incroyable.



Par Vincent Lommel

Le match

Un dernier effort avant les vacances. Elles débutèrent avec le sourire en mai 2016 pour le FC Pratzerthal deuxième de classe en D2 et promu à l’époque. C’était tout le contraire pour Wincrange, treizième et relégué. Douze mois plus tard, les rôles étaient inversés pour les deux formations: assurer le maintien pour le premier cité, célébrer la montée pour le second.



Enjeu oblige, un match de barrage attire la foule à défaut d’offrir un spectacle de haut vol. Endossant le rôle de favori (?), les joueurs du FCPR essayaient de prendre le jeu à leur compte sans jamais y parvenir. Les imprécisions étaient élevées, beaucoup trop, pour faire vaciller le bloc adverse. Le coup franc de Kreins (11e) était sans danger tandis que V. Hausman aurait pu semer la zizanie sur le tir de Correia repoussé par Colbach (12e). Le numéro huit était surpris. Quelques instants plus tard, Ferreira plaçait une tête gagnante (0-1, 15e). 100% de réussite. 200% de réussite trente minutes plus tard. L'erreur de Lill permettait au même Ferreira de réaliser le break (0-2, 45e).

Mené 2-0, le pensionnaire de D1 était au pied du mur. Il prenait tous les risques pour raviver la flamme de l’espoir. Acculé devant son grand rectangle, son adversaire du jour faisait le gros dos, prenait bonne note des opportunités vendangées par les Correia, Hausman et s’accrochait, tant bien que mal, à son bien précieux. Son dernier rempart s’avouait vaincu sur la puissante frappe d’Alves (70e) mais… la barre transversale en décidait autrement. C’était partie remise puisque Hilbert relançait le suspense (1-2, 74e).

Fatigué, forcé à jouer bas, dominé, Wincrange subissait trop pour ne pas céder. Une faute de main du capitaine Habscheid était sanctionnée par l’arbitre. Correia ne tremblait pas au moment de botter le penalty (2-2, 80e). Balle au centre. A 2-2, on ne donnait pas cher du Petit Poucet éreinté. Une glissade malencontreuse de l’infortuné Mike Lill, à l’entrée du grand rectangle, servait la cause de Ferreira (2-3, 86e). Son troisième but de la soirée était synonyme de montée.



Les joueurs de Wincrange retrouveront la D1 la saison prochaine, une année après l'avoir quittée.

Photo: Serge Daleiden

La note: 10/20

Du bon et du moins bon. Wincrange se moquait de la manière. Seul le résultat importait. Il lui est favorable.

Les faits du match



Il reste cinq secondes à jouer en première mi-temps. Un long ballon voit le gardien du FCPR, Mike Lill, se trouer sur son dégagement. Une erreur grossière. L’offrande est aussi belle qu’inespérée pour Ferreira. L’attaquant wincrangeois double la mise (2-0), 45e). Pratzerthal saura se remettre de ce coup du sort avant de rompre sur une malheureuse glissade de Lill (3-2, 86e).



L'homme du match



La reprise de la tête aux six mètres était parfaite pour le 1-0. Après le dégagement manqué du gardien, inscrire le 2-0 était un jeu d’enfant. Le 3-2 était, lui aussi, trop facile. Auteur d’un triplé, Tiago Ferreira propulse Wincrange en D1.



Tiago Ferreira s'est offert un triplé.

Photo: Serge Daleiden

Ils ont dit

Mike Lill (gardien de Pratzerthal/Redange, 26 ans): «Sur le but du 0-2, je place mal mon pied. Il est dommage de commettre une erreur mais même Manuel Neuer en commet. Sur le 2-3, je glisse alors que j’avais des chaussures à crampons. Que voulez-vous? La saison a été (trop) compliquée, notamment avec les innombrables blessures. Il y avait des problèmes avec l’entraîneur (Joël Hausman). Un nouveau coach - Yvo Martins - a pris le relais. Les choses se sont améliorées. L’équipe a livré plusieurs très bons matches. L’immense majorité du noyau va rester. Nous jouerons un rôle en vue l’an prochain.»



Almir Civic (entraîneur de Wincrange): «Au repos et en dépit d’une avance de deux buts, j’ai dit aux garçons que ce n’était pas fini. Il fallait afficher la même discipline, la même motivation pour ne pas permettre à Pratzerthal de revenir dans le parcours. Malgré tout, on a été passif, inactif, nous ne jouions plus et on ne faisait que défendre (trop et trop bas). A 2-2, j’ai eu peur. Une erreur adverse nous permet d’inscrire le but de la victoire. Tant mieux. Pour la saison 2017-2018, l’effectif reste pour la grande majorité. Il y aura deux, trois arrêts/départs compensés par des arrivées de joueurs expérimentés. A nous de tirer des leçons des erreurs commises en 2015-2016 et la descente en D2.»



Almir Civic veut tirer les leçons du passé.

Photo: Serge Daleiden

FC Pratzerthal/Redange - AS Wincrange 2-3

Terrain Poetz-Weidingen, bonne pelouse, arbitrage de M. Torres Da Rocha assisté de MM. Miranda et Sousa Carvalho, 962 spectateurs. Mi-temps: 0-2.

Evolution du score: 0-1 Ferreira (15e), 0-2 Ferreira (45e), 1-2 Hilbert (1-2), 2-2 sur pen. Correia (80e), 2-3 Ferreira (86e).



Corners: Pratzerthal 4 (2+2); Wincrange 1 (1+0).

Cartons jaunes: Lill (90+2, pied en avant) au Pratzerthal; Habscheid (80e, faute de main) à Wincrange.

PRATZERTHAL: Lill; Ihry, Schaefer, Hoffmann (cap.), Kreins (76e Cardoso); Hilbert, Primc, Muller; V. Hausman (67e Alves), A. Hausman (67e Do Couto); Correia.

Joueurs non utilisés: Lopes et Gillen.



Entraîneur: Yvo Martins



WINCRANGE: Colbach; Hentz, Habscheid, Becker, Nowikow; Dos Santos (89e Pereira), Klee, P. Peiffer (68e Azevedo), Nunes Branca, Da Silva (77e J. Peiffer); Ferreira.



Joueurs non utilisés: Bewer et Koetz.



Entraîneur: Almir Civic.