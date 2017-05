Le barrage entre Remich/Bous (12e en D1 série 2) et l'AS Luxembourg Porto (3e en D2 série 2) a vu la victoire par le plus petit écart de l’ASLP. Un but signé Da Cunha (67e) suffit à son bonheur. Désillusion pour les Mosellans qui connaissent une deuxième descente de rang.



Par Vincent Lommel



Le match



Pour ne pas décevoir des supporters bien en voix dans la tribune centrale et connaître une seconde descente de rang - PH, D1, D2 - en douze mois à peine, l’Union Remich-Bous savait ce qu’il lui restait à faire: prendre le meilleur sur l’AS Luxembourg Porto et sa défense de fer - 20 buts encaissés en 26 matches.



Quarante-minutes plus tard après le coup d’envoi donné à 19h35, les craintes se confirmaient. Excepté une domination stérile, le pensionnaire de D1, qui s'est ménagé un quart d’occasion suite au centre-tir d’Antonicelli (25e) et un tiers d’occasion avec cette frappe de Borges Da Cruz (40e) arrêtée par le gardien, avait intérêt à hausser le tempo pour parvenir à ses fins. De l’autre côté de la pelouse, l’adversaire ne prenait aucun risque inconsidéré. Pourtant la frappe flottante de Da Silva (20e) et le corner de Pranaga vers le même Da Silva (43e) constituaient les deux faits les plus intéressants. Gare au hold up.

La deuxième mi-temps débutait en fanfare. Enfin presque! On croyait à l’ouverture du score d'Olafsson. Sa frappe à l’entrée du grand rectangle, consécutive à un corner d’Antonicelli (50e), voyait Gomes Tavares étendre sa grande carcasse pour dévier le cuir en corner. L’URB semblait s’être décidée à débloquer la situation. Encore restait-il à concrétiser. Les prolongations paraissaient inévitables.



Le numéro deux de l’ASL Porto en décidait autrement et ajustait Fuerpass (0-1, 67e). Voilà qui promettait un final de folie. Entre vitesse, précipitation, nervosité ambiante, accumulation de fautes pour casser le rythme et un degré de fatigue avancé de chaque côté, plus aucun but n'était inscrit. La tentative de lob de Spir échouait de peu (86e). Gomes Tavares rassurait ses coéquipiers par contre, on oubliera le nombre de fois que, couché, il a demandé la venue des soigneurs. Les sept minutes d'arrêts de jeu ont duré une éternité. A la dernière seconde, une phase litigieuse suscitait la colère des joueurs de Remich qui réclamaient une faute de main. Etait-ce de la main ou du torse? Un débat sans fin.

Joueurs, staff et supporters de l'ASL Porto savourent la montée en D1.

Photo: Michel Dell’Aiera

La note: 10/20

De bonnes choses mais aussi, et surtout, des transmissions dites faciles manquées. Les deux formations n’évoluent pas en BGL Ligue. Pas question de leur reprocher leur abnégation. Elles ont évolué avec un coeur énorme et ont terminé les débats sur les rotules.



Le fait du match



Le point fort de l’AS Luxembourg Porto est sa défense. Ne pas encaisser et, si possible, exploiter une contre attaque était la tactique adoptée. C’était de bonne guerre. Contrat rempli pour cette forteresse imprenable. Il faut également mette en exergue l’attitude du kop unioniste qui n’a pas cessé d’encourager ses protégés.



L’homme du match

Yves Rowlings Da Cunha Lima (28 ans) a l’honneur d’être élu l’homme du match. Son but permet à sa formation de monter en D1.



Réactions

Nuno De Almeida Costa (entraîneur ASLP): «Je savais que si nous n’encaissions pas, nous allions gagner. En championnat, l’équipe n’a pas encaissé à seize reprises (sur 26), ce n’est pas le fruit du hasard mais d’un travail continu aux entraînements. Aujourd’hui, il s’agit de notre dix-septième rencontre sans voir notre adversaire tromper notre gardien. Il y a de quoi être fier. Le club n’a plus connu la D1 depuis 33 ans. La fusion, elle, remonte à il y a dix ans. Une chose est certaine: le comité a de l’ambition à revendre. On ne veut pas s’arrêter à la D1. Je suis un entraîneur ambitieux.»



Nuno De Almeida Costa porté en triomphe par ses joueurs.

Photo: Michel Dell'Aiera

Valentin Tosolini (capitaine de Rémich/Bouch qui disputait le dernier match de sa carrière): «Je suis triste de terminer sur une défaite. Notre adversaire n’a pris aucun risque. On connaissait son côté provocateur, sans néanmoins tomber dans le panneau. Par contre, il était compliqué de trouver les espaces, de se procurer des occasions. Leurs attaquants étaient rapides et notre défense pas la plus jeune. Après deux descentes de rang, Remich-Bous doit se reconstruire, essayer de rebondir. Je lui souhaite car c'est un club en or. J’arrête les frais car mon épouse attend des jumeaux. Qui sait si je ne donnerai pas un coup de main? On verra.»



Union Remich/Bous - AS Luxembourg Porto 0-1

Terrain Op Birk, excellente pelouse, arbitrage de M. Vivas assisté de MM. Diogo et Becker, 423 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: 0-1 Da Cunha (67e).

Corners: Remich 5 (3+2); AS Luxembourg Porto 3 (2+1).



Cartons jaunes: Tosolini (72e, pied en avant), Georges (90+3, faute par derrière) à Remich; Gomes Tavares (80e, gain de temps), De Almeida (83e, pied en avant) à l'AS Luxembourg Porto.

REMICH/BOUS: Fuerpass; Tosolini (cap.), Mazurier, Le, Kieffer; Georges, Borges Da Cruz (68e Lopes), Bille, Olafsson (90e De Oliveira), Antonicelli (51e Spir); Bucolo.

Joueurs non utilisés: Grethen et Bandel.

Entraîneur: David Spir.

AS LUXEMBOURG/PORTO: Gomes Tavares; Calado, De Almeida (cap., 85e Fonseca), Ferreira, Skrijelj; Sa, Pragana, Furtado, Da Silva (87e Araujo), Da Cunha Lima Y.R.; Correia (74e Soares).

Joueurs non utilisés: Samuel Ferreira et Da Cunha Lima.

Entraîneur: Nuno De Almeida Costa.