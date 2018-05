Mamer a renouvelé son bail en Promotion d'Honneur pour une quatrième saison de rang au terme d'un match à suspense mais de faible qualité ce jeudi soir à Kehlen. Servi par Teixeira, Barbosa a sauvé les siens en toute fin de match.

Sport 2 min.

Barbosa libère Mamer dans les arrêts de jeu

Christophe NADIN Lorentzweiler a opposé son courage mais c'était un peu court.

Mamer a renouvelé son bail en Promotion d'Honneur pour une quatrième saison de rang au terme d'un match à suspense mais de faible qualité ce jeudi soir à Kehlen. Servi par Teixeira, Barbosa a sauvé les siens en toute fin de match.

Le match. Lorentzweiler a atteint son plafond samedi dernier. Il restait à voir s'il était capable d'ouvrir la trappe qui conduit au grenier. Un lieu d'exploration que le pensionnaire de Division 1 n'a jamais donné l'impression de pouvoir visiter lors du premier acte.



L'équipe du duo Diederich-Bigard a pourtant franchi l'écueil des 45 premières minutes sans dommage. Avec à peine quelques frissons. Car si Mamer a dominé son sujet, il lui a manqué le tranchant nécessaire pour cisailler l'axe central expérimenté (Babacic - Simoes) de Lorentzweiler.

Barbosa, auteur d'une fin de championnat en boulet de canon pour les promotionnaires, s'est retrouvé en position avantageuse à plusieurs reprises. Sa frappe a d'abord été trop molle (14e) puis il a manqué de discernement devant Mersch (20e) avant d'arriver trop court la minute suivante sur un centre de Sabanadzovic.

Le seul coup franc de Neves (33e) était un argument un peu bref pour permettre à Lorentzweiler de prendre les devants. La fin de la première mi-temps était plus partagée.



Lorentzweiler reprend fort



Un signe annonciateur de changement. Les Bleu et Blanc reprenaient vigueur avec une frappe de Lopes sur Federspiel à la reprise. Le gardien mamérois devait encore jouer les pompiers sur une tête de Funck à bout portant.



Mamer devait faire le gros dos pour la première fois mais l'orage finissait par passer. Les occasions devenaient une denrée rare et le parfum de la prolongation se répandait déjà à 25 minutes de la fin du match.

Plus frais et plus vif, Mamer appuyait une dernière fois sur l'accélérateur en fin de match. Un débordement de Teixeira suivi d'un centre dans la mêlée était exploité par Barbosa dont le plat du pied faisait mouche.

L'homme de la fin de championnat devenait aussi l'homme du barrage.

Mohammed Baizidi (Mamer) protège son ballon devant Dany Sucio. Photo: Stéphane Guillaume

Mamer - Lorentzweiler 1-0



Stade Albert Berchem de Kehlen, arbitrage de M. Torres assisté par MM. Becker et Da Silva, 1.296 spectateurs. Mi-temps: 0-0.



Le but: Barbosa (90+1).



Corners: 6 (3+3) pour Mamer; 4 (1+3) pour Lorentzweiler.



Cartons jaunes: Marxen (60e, tacle trop appuyé) à Mamer; Kettenmeyer (53e, tacle tardif) et Hamouni (65e, accroche Simoes) à Lorentzweiler.



MAMER (4-1-4-1): Federspiel (cap.), Adrovic (83e Rizvani), Marxen, Lehnen, Sacko; Plein; Baizidi, Teixeira, Simon, Sabanadzovic; Barbosa (90+3 Barthels).



Joueurs non-alignés: Gierenz, De Graa et Faber.



Entraîneur: Tun Coimbra.



LORENTZWEILER (4-1-4-1): Mersch; Funck, Babacic, Simoes, Leesch; Sucio, Lopes, Neves (cap.), Kettenmeyer (72e Sanches); Da Rocha: Hamouni.

Joueurs non-alignés: Thein, Bigard, Moruzzi et Risch.

Entraîneur: Christophe Diederich et Jérôme Bigard.