Sport 2 min.

Ballon d'Or africain: doublé pour Salah

Déjà sacré lors de l'édition précédente, Mohamed Salah, l'attaquant égyptien de Liverpool et favori des votes, a remporté le Ballon d'Or africain 2018 qui lui a été remis ce mardi soir à Dakar.

(DH). - L'attaquant international égyptien a devancé le Sénégalais Sadio Mané, son partenaire à Liverpool, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant passé de Dortmund à Arsenal.

Le Pharaon s'est détaché de ses deux derniers adversaires à la faveur de ses statistiques impressionnantes de la saison dernière: avec les Reds, Salah (26 ans) a inscrit 44 buts toutes compétitions confondues en 2017-2018 et terminé en tête du classement des buteurs de la Premier League avec 32 réalisations.



Blessé à l'épaule lors de la dernière finale de la Ligue des champion, lors d'un accrochage avec Sergio Ramos, et trop diminué par cette blessure, il était passé à travers de sa Coupe du monde en Russie. Revenu en grande forme ces dernières semaines, il a déjà trouvé le chemin des filets à treize reprise en Championnat d'Angleterre.

Troisième en 2016, deuxième en 2017, l'ancien Messin est à nouveau deuxième devant le Gunner.

Avec ce deuxième trophée d'affilée, Salah a rejoint l'Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012), Camerounais Samuel Eto'o (2003, 2004) et le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002) qui avait remporté deux Ballons d'Or africain consécutivement.

Achraf Hakimi (Maroc, Dortmund) a été élu jeune joueur de 2018 et la Sud-Africaine Chrestinah Thembi Kgatlana joueuse de l'année.



Pour la troisième fois, le Français Hervé Renard (Maroc) est couronné meilleur entraîneur de l'année. Desiree Ellis (équipe nationale sud-africaine) est la coach de l'année.



Le prix de la meilleure équipe féminine est revenu aux «Super Falcons» du Nigeria alors que la Mauritanie, qui va découvrir la prochaine CAN, est l'équipe masculine de l'année.



L'équipe-type africaine de l'année



Onyango (Mamelodi Sundowns) - Aurier (Tottenham), Benatia (Juventus Turin), Bailly (Manchester United), K. Koulibaly (Naples) - Mahrez (Manchester City), N. Keita (Liverpool), Partey (Atlético de Madrid) - Aubameyang (Arsenal), Salah (Liverpool), Mané (Liverpool).

CAN 2019: l'Egypte préférée à l'Afrique du Sud

C'est aussi à Dakar que l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a été attribué. Après plus d'un mois de suspense, c'est finalement l'Egypte qui a été retenue pour organiser dans moins de six mois, en remplacement du Cameroun, l'événement phare du football africain, pour la première édition à 24 équipes.

L'Egypte, qui a organisé sa dernière CAN en 2006, et l'Afrique du Sud, organisatrice du Mondial 2010, étaient les deux seuls pays à s'être portés candidats, après le retrait le 30 novembre au Cameroun de l'édition 2019, en raison de retards dans sa préparation et du climat politique instable.