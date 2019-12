Balle de break pour le Titus Pétange face au Progrès

Annulée début décembre en raison de chutes de neige, la rencontre au sommet entre le Titus Pétange et le Progrès est l'incontestable tête d'affiche de la mise à jour de la 13e journée de BGL programmée ce mercredi soir. En cas de succès face à leurs voisins, les Pétangeois pourraient porter leur avance à sept unités.

Eddy RENAULD Annulée début décembre en raison de chutes de neige, la rencontre au sommet entre le Titus Pétange et le Progrès est l'incontestable tête d'affiche de la mise à jour de la 13e journée de BGL programmée ce mercredi soir. En cas de succès face à leurs voisins, les Pétangeois pourraient porter leur avance à sept unités.

La BGL Ligue ne pouvait rêver plus belle affiche pour clôturer l'année 2019 avec ce duel entre les deux premiers de classe. Le Titus Pétange (31 points), assuré du titre honorifique de champion d'automne, accueille son dauphin: le Progrès (27 points).

Si le club de Niederkorn présente les statistiques les plus intéressantes - meilleures attaque et défense mais aussi une différence de +21 - c'est bien l'UTP qui fait la course en tête et qui a laissé une très belle impression durant ce premier tour avec ses dix succès glanés en douze sorties. Carlos Fangueiro et ses hommes rêvent de finir en beauté ce premier tour.

«Nous sommes fiers et heureux d'être en tête et je pense que personne ne nous attendait à ce niveau mais nous voulons gagner et finir ce premier tour de la meilleure des manières», avance le coach pétangeois avant de conclure: «Pourquoi ne pas augmenter notre avance?».

Un succès des coalisés ce mercredi soir reléguerait le Progrès à 7 points. «Ce serait beaucoup», reconnaît son vis-à-vis Roland Vrabec qui attend de ses hommes qu'ils affichent une mentalité exemplaire durant la rencontre.

Le Fola à l'affût

Dernière particularité de ce derby, Pétangeois et Niederkornois n'ont connu qu'une seule fois la défaite cette saison en championnat face au Fola sur le même score: 0-2.

Ce duel au sommet éclipse bien évidemment les deux rencontres du jour à commencer par le déplacement du Fola à Mondorf. Les Eschois, éliminés de la coupe par Mondercange, pourraient mettre à profit l'affrontement entre leurs rivaux à condition de s'imposer chez une équipe qui n'a plus gagné en championnat depuis le 1er septembre (3-0 contre Mühlenbach). Mondorf affiche un triste bilan de 2 sur 21 en Division Nationale.

Enfin le Racing, qui reste sur une brillante victoire en coupe contre Strassen (5-1), se déplace chez le promu de Muhlenbach. Un succès pour une de ces deux équipes lui permettrait de passer la trêve hivernale un peu plus sereinement avant d'aborder une deuxième partie de saison qui sera décisive dans la course au maintien.

Ce mercredi à 20h

Union Titus Pétange - Progrès

Mondorf - Fola

Muhlenbach - Racing