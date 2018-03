A 26 ans, le Luxembourgeois Lyndon Sosa a remporté l'épreuve de ball-trap lors de la Coupe du monde à Guadalajara, au Mexique. Il s'agit en l'espèce de la première médaille d'or pour un Luxembourgeois dans cette discipline.

Ball-trap: Lyndon Sosa en or à Guadalajara

Jean-François Colin A 26 ans, le Luxembourgeois Lyndon Sosa a remporté l'épreuve de ball-trap lors de la Coupe du monde à Guadalajara, au Mexique. Il s'agit en l'espèce de la première médaille d'or pour un Luxembourgeois dans cette discipline.

Pour Lyndon Sosa, ce magnifique résultat résonne comme l'aboutissement d'un long chemin, entamé il y a quelques années par une... collecte de fonds en ligne.



«J'ai mené cette campagne de collecte de fonds en 2014 et 2015; j'ai ainsi pu rassembler une somme d'argent, j'ai obtenu des contrats et j'ai pu continuer à pratiquer le tir sportif sans avoir à me saigner financièrement», raconte le médaillé d'or luxembourgeois au bout des quatre jours de compétition.



En finale mardi, Sosa l'a emporté devant l'Italien Emanuele Buccorieli, deuxième. Les deux hommes étaient à égalité - 36 partout - avant les dix derniers tirs. Mais Sosa a alors sorti une série parfaite, pour finir avec un total de 46 points, un de mieux que Buccorieli (45).



«La clé a été d'améliorer ma concentration, j'ai commis trois erreurs, mais je n'ai pas été distrait, j'ai poursuivi le travail et j'en ai été récompensé par ce résultat. J'ai réalisé un bon score, et je pense que ça pourrait être une bonne opportunité de se qualifier pour les Jeux olympiques cette année», a conclu Lyndon Sosa.