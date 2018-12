Grâce à un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo, la Juve a battu la Sampdoria 2-1 samedi pour terminer invaincue la phase aller du championnat d'Italie avec un total record de 53 points, alors que derrière, la lutte pour la Ligue des Champions fait rage.

Sport 3 min.

Avec Ronaldo, la Juventus bat des records

Grâce à un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo, la Juve a battu la Sampdoria 2-1 samedi pour terminer invaincue la phase aller du championnat d'Italie avec un total record de 53 points, alors que derrière, la lutte pour la Ligue des Champions fait rage.

Impeccable Juventus

Les Turinois peuvent partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli et bien accompli: 17 victoires en 19 matches, deux matches nuls et 53 points à la trêve, du jamais-vu en Serie A.

«Cela a été très bien sur cette phase aller. On a gagné presque tous nos matches, on est une équipe très solide mais la saison est longue. On doit donc maintenir la pression et bien travailler pour atteindre nos objectifs, qui sont très élevés», a déclaré après la partie Cristiano Ronaldo, véritable valeur ajoutée de la Juve cette saison.

Samedi, le Portugais a en effet inscrit un doublé (2e et 65e sur penalty) pour finir la phase aller avec 14 buts et prendre la tête du classement des buteurs.

Mais la Juventus a tout de même beaucoup souffert pour décrocher cet ultime succès de l'année 2018, puisque dans le temps additionnel, Saponara a pensé égaliser avec une frappe sublime dans le petit filet de Perin. Mais la VAR a décelé un hors-jeu au départ de l'action et le but a été annulé.

La VAR aura d'ailleurs été protagoniste tout au long de la partie, avec deux penalties accordés, un pour chaque équipe, pour deux mains qu'on aura pourtant bien du mal à qualifier de délibérées.

Naples et l'Inter dans le calme

Derrière, loin derrière, Naples et l'Inter Milan ont consolidé leurs positions sur le podium, trois jours après le match qui les a opposés, marqué par la mort d'un supporter et par les cris racistes ayant visé le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly.

Le Franco-Sénégalais était suspendu samedi mais son visage était partout au stade San Paolo, sur des masques et des banderoles de soutien, «Nous sommes tous Koulibaly», «Koulibaly grand frère» ou «Nous sommes avec toi Kalidou».

Son équipe, qui ne traverse pas une très bonne période, a eu du mal à battre Bologne (3-2) mais reste deuxième à neuf points de la Juve.

Encore cinq longueurs derrière, on retrouve l'Inter (3e), qui est allé battre Empoli 1-0. Le match s'est joué en l'absence des supporters milanais, interdits de déplacement après les graves incidents de mercredi. Après ce triste Boxing Day, la 19e journée a finalement été calme, même si une bagarre entre supporters de Bologne et du Torino a été signalée sur une aire d'autoroute.

La Roma regarde vers le haut

Cette première partie de saison a été pénible pour l'AS Rome, irrégulière, gênée par les blessures, constamment sous tension et qui a souvent évolué sur un fil. Mais au bout du compte, les Giallorossi attaqueront la phase retour tout proches de la «zone Ligue des Champions», ces quatre premières places qui changent la vie.

Samedi, les Romains sont en effet allés battre Parme 2-0 grâce à Bryan Cristante et Cengiz Under et ont profité de la défaite de la Sampdoria (7e) pour remonter à la 6e place. Surtout, l'équipe d'Eusebio Di Francesco n'est qu'à deux points de sa voisine et rivale, la Lazio, qui occupe la très convoitée 4e place et qui a été tenue en échec par le Torino (1-1).

Entre les deux équipes de la capitale, on retrouve à la 5e place l'AC Milan, qui s'est enfin relancé après quatre matches sans victoire et sans but marqué, en battant la Spal 2-1. L'autre satisfaction pour Gennaro Gattuso, qui était sous pression, est que Gonzalo Higuain a retrouvé le chemin du but après près de 900 minutes de disette.