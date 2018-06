Après l'arrière latéral français Jordan Gobron présenté lundi, le Progrès Niederkorn a officialisé l'arrivée de l'attaquant portugais Romeu Torres.

Avec Romeu Torres, le Progrès boucle son recrutement

Niederkorn renforce sa ligne offensive

(DH). - Après l'arrière latéral français Jordan Gobron présenté lundi, le Progrès Niederkorn a officialisé l'arrivée de Romeu Torres (31 ans). L'ancien attaquant portugais de l'Olympiakos Nicosie est la septième recrue du deuxième du classement du dernier championnat de BGL Ligue.

Après ses classes ä Paços Ferreira, Romeu a notamment joué au Desportivo Aves, Arouca, Panafiel et Trofense avant de rallier le Royaume de Bahrein, en signant à Al-Ahli epuis à Al-Hala. Il avait rejoint l'Olympiakos Nicosie en août 2016. En 33 matches avec le club chypriote, la saison dernière, il a inscrit huit buts et offert six passes décisives.

Romeu a signé un contrat de deux ans plus une troisième en option. Il portera le numéro 28.



Arrivées: Yannick Bastos (Differdange), Tim Hall (Lierse), Farid Ikene (Differdange), Marvin Martins (Jeunesse), Igor Teles (Racing), Jordan Gobron (Quevilly) et Romeu Torres (Olympiakos Nicosie).



Départs: Valerio Barbaro (prêt à Strassen), Ricky Borges (prêt àKäerjéng), Alessandro Fiorani (Jeunesse), Alexis Lafon (Strassen), Muamer Mahmutovic (Sandweiler), Théo Sully (Strassen), Valentin Poinsignon (Amnéville) et Maximilian Watzka sont partis.