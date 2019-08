De Marseille où débute André Villas-Boas à Lille en reconstruction, la Ligue 1 reprend ce week-end, mais tout tournera, une nouvelle fois, autour du Paris SG et de sa star Neymar, qui pourrait rejouer contre Nîmes dimanche (21h).

Avec ou sans Neymar, la saison démarre en Ligue 1

De Marseille où débute André Villas-Boas à Lille en reconstruction, la Ligue 1 reprend ce week-end, mais tout tournera, une nouvelle fois, autour du Paris SG et de sa star Neymar, qui pourrait rejouer contre Nîmes dimanche (21h).

(AFP) - Une blessure à une cheville lui a fait manquer la Copa América avec le Brésil. Une suspension l'a privé du Trophée des champions avec le PSG. Cette fois-ci, c'est la bonne: Neymar, rétabli et délesté de toute sanction, devrait tenir sa place.



Mais ces dernières semaines, marquées par sa volonté de retourner au Barça et celle de son club de ne plus subir les événements, ont sali le tapis rouge qui lui était déroulé depuis son arrivée en 2017.

Le nouveau directeur sportif Leonardo ne lui a pas fermé la porte, mais il attend une offre à la démesure du prix payé par le PSG il y a deux ans (222 millions d'euros). De l'autre côté, Kylian Mbappé a affirmé qu'il voulait que Ney reste.

Jouera, jouera pas? La fin serait proche si le Brésilien, qui n'a joué aucune minute lors de la préparation, est oublié par l'entraîneur Thomas Tuchel. Mais sa titularisation pourrait être vue comme un signe de détente. Il faudra également surveiller la réaction du Parc des Princes.

Avec des moyens limités, André Villas-Boas a la mission de mener Marseille en Coupe d'Europe. Photo: AFP





Villas-Boas, l'heure de vérité

A Marseille, opposé à Reims samedi (17h30), c'est un nouveau cycle qui démarre avec l'entraîneur Villas-Boas, chargé de reconstruire après une cinquième place décevante sous Rudi Garcia. A l'image de son nouveau club, le technicien portugais a beaucoup à prouver, après un an et demi sans emploi depuis son départ de Chine.

Il s'appuiera sur une équipe plutôt proche de celle de la saison passée, renforcée par le défenseur Alvaro Gonzalez, mais privée de l'attaquant Dario Benedetto, qui revient de blessure. «Je pense qu'on a la qualité. Et si on peut rester avec ce groupe, sans (d'autres) ventes, on peut arriver au podium, notre objectif principal», affirme AVB.

Le FC Metz devra se méfier de Ludovic Ajorque, le grand attaquant strasbourgeois. Photo: AFP

Lille, gagner sans Pépé

Nicolas Pépé parti à Arsenal, c'est un énorme vide que l'entraîneur Christophe Galtier va devoir combler en attaque. Contre Nantes dimanche (15h), il va avoir une première indication sur l'état de ses troupes et, plus largement, sur la capacité de son équipe à défendre son statut de vice-champion.

Les regards seront braqués sur le Turc Yusuf Yazici, la recrue la plus chère du club (16,5 millions d'euros), qui devrait côtoyer Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba. Les jeunes Timothy Weah et Victor Osimhen pourraient également avoir leur mot à dire...

Derby du Grand Est, fête à Brest

Première équipe à avoir repris la compétition, pour cause de tours préliminaires de Ligue Europa, Strasbourg espère jouer sur ses automatismes naissants pour battre Metz dans un derby toujours bouillant à la Meinau, dimanche (17h). A moins que les promus mosellans profitent de la fatigue des Alsaciens, qui ont joué à Ploviv en Bulgarie jeudi (1-0).





De retour dans l'élite après six ans d'absence, Brest veut entretenir sa bonne dynamique contre Toulouse samedi (20h), pendant que leurs rivaux bretons de Rennes se déplacent à Montpellier, privé de sa recrue phare Teji Savanier, victime d'une entorse à un genou.

Laurent Koscielny, tout juste recruté d'Arsenal, est lui incertain avec Bordeaux à Angers. Saint-Etienne, qui espère garder sa place dans le top 5, va devoir prendre des points à Dijon.

























La deuxième journée de L1

Vendredi à 20h45

Monaco - Lyon

Samedi à 17h30

Marseille - Reims

Samedi à 20h

Brest - Toulouse

Montpellier - Rennes

Dijon - Saint-Etienne

Nice - Amiens

Angers - Bordeaux

Dimanche à 15h

Lille - Nantes

Dimanche à 17h

Strasbourg - Metz

Dimanche à 21h

Paris SG - Nîmes