«Avec le soutien des Portugais du Luxembourg»

Fernando Santos est conscient de la valeur de l’équipe nationale, mais le sélectionneur du Portugal et ses joueurs sont focalisés sur la victoire. Le technicien lusitanien compte sur le soutien des supporters de la Seleção pour y parvenir.

(DH avec Àlvaro Cruz) – Avant la rencontre au Luxembourg, qu’avez-vous préparé de spécial?



Fernando Santos - «Le Portugal appréhende tous ses matches de la même manière et toujours avec une énorme envie de s’imposer et de donner de la joie à nos supporters, que ce soit au pays ou à l'étranger. La défaite concédée en Ukraine a obligé le Portugal à remporter les deux derniers matches des ces éliminatoires.

Au début de cette campagne, pensiez-vous rencontrer autant de difficultés pour vous qualifier?

Dès le début des éliminatoires, nous étions conscient que ce groupe était, et sans équivoque, l'un des plus forts de toute cette campagne qualificative. Il suffit de regarder le classement des équipes qui le composent et de comparer. Nous ne nous sommes jamais fait d'illusions sur la valeur de nos adversaires, et nous avons toujours lutté pour la première place. C'est pourquoi nous aborderons cette fin de campagne comme d'habitude: avec beaucoup de détermination, de confiance et la volonté de faire partie des équipes qui disputeront la phase finale d'une grande compétition.

A la suite de la victoire 3-0 sur le Luxembourg, au stade Alvalade, vous avez déclaré que la valeur de l'équipe luxembourgeoise ne correspond pas à sa position au classement mondial. Maintenez-vous cette remarque?

Le Luxembourg sera à nouveau un adversaire très bien organisé. C'est une équipe, comme je l'ai déjà dit, dont le classement ne correspond pas à sa valeur footballistique. Les gens considèrent la sélection grand-ducale comme l'équipe qu'elle était il y a encore quelques années. C'est bien loin de la vérité. Le Luxembourg a maintenant des joueurs disséminés dans de nombreux championnats. Il possède des éléments qui sont bien au-dessus de la moyenne. Maintenant, nous savons ce que nous avons à faire. Nous devons battre cet adversaire et nous le ferons certainement avec le soutien les nombreux Portugais du Luxembourg.

Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d'or, s'entraîne sans problème. Sa blessure à un genou ne semble plus être qu'un mauvais souvenir. Photo: AFP

Le Luxembourg s'est incliné de justesse à domicile face à l'Ukraine (1-2), avec un but contre son camp dans le temps additionnel. Les joueurs portugais sont-ils conscients des difficultés qu'ils vont rencontrer au stade Josy Barthel?

Dans le football, la prochaine victoire est toujours la plus importante. Nous ne vivons pas des titres passés, aussi importants soient-ils. Nous jouons toujours pour gagner, quelque soit le match, en amical, en Championnat d'Europe ou en Coupe du monde. L'important pour nous est de battre le Luxembourg. Notre concentration sur cet objectif est total.

Cristiano Ronaldo est toujours très performant en équipe nationale. Pensez-vous qu’il sera à nouveau décisif?

Nous sommes un collectif, tout le monde compte. En équipe nationale, ce sont les meilleurs qui sont convoqués et que, parmi eux, il y a le meilleur du monde. Cristiano Ronaldo, comme tous ses partenaires, fera tout son possible pour offrir une nouvelle satisfaction à tous les Portugais.»