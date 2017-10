Avant le déplacement à l'US Esch dimanche (16h), l'entraîneur de l'Union Titus Pétange, Manu Correia se lance dans un vibrant plaidoyer en faveur d'une amélioration de la BGL Ligue. Il évoque notamment le passage vers le semi-professionnalisme et regrette la programmation de toutes les rencontres au même moment.

Propos recueillis par Jean-François Colin

Manu, que retenez-vous du match nul (2-2) de votre équipe dimanche passé à Hostert?

Je n'étais pas trop content de notre prestation à Hostert la semaine dernière (2-2). Nous avions bien démarré, et à l'arrivée on peut s'estimer content du match nul, puisque nous égalisons sur un penalty à la 94e minute. Nous avons donc eu un peu de chance, mais on a coutume de dire que les choses s'équilibrent sur un championnat, et l'ascenseur nous est un peu revenu après la défaite (2-1) un peu injuste en fin de match à Rodange. Alors là, oui, les choses s'équilibrent.



Votre bilan actuel de dix points après huit journées correspond-t-il à vos aspirations initiales?

Je pense que l'on peut nourrir quelques regrets sur certains matches, et nous pourrions compter entre trois et six points de plus aujourd'hui, des points qu'il nous faudra aller chercher lors des matches retour.



Avec quel objectif vous déplacez-vous chez la lanterne rouge, l'US Esch ce dimanche (16h)?

La victoire est obligatoire, mais attention, car l'US Esch ne mérite pas d'être à la dernière place, car cette équipe perd tous ses matches de justesse. Si, de notre côté, on ne travaille pas sérieusement pendant 90 minutes, alors on risque de se faire surprendre. En cas de succès, on pourra dire qu'on écarte un adversaire dans la lutte pour le maintien, mais il faudra en écarter... trois à l'arrivée. Le championnat est assez bizarre cette année, avec des équipes qui sont au même niveau que nous et que l'on attendait beaucoup plus haut. Tout le monde peut battre tout le monde, et cela accroît l'intérêt du championnat.

Ce sera sur un terrain synthétique: avez-vous travaillé spécialement cet aspect?

Le terrain synthétique donne encore moins d'excuses aux joueurs, car il est plus droit. Et en plus il pleut, donc on sortira... propres! Bon, c'est un match sur 26, on ne peut invoquer cela comme excuse, mais c'est sûr qu'il sera glissant avec la pluie qui tombe.



Ce dimanche, toutes les rencontres de la 9e journée sont programmées en même temps, à 16 heures...

Et je trouve cela très dommage, alors qu'il y a deux grosses affiches au programme, avec Dudelange - Fola et Jeunesse - Progrès. On ne fait pas assez pour accroître l'attractivité du championnat de BGL Ligue, que ce soit à ce niveau, mais aussi concernant le confort dans les stades pour accueillir les familles. Seul le stade d'Oberkorn offre des fonctionalités suffisantes à cet égard, c'est beaucoup trop peu.

Vous regrettez le manque de spectateurs à Pétange...

Oui, clairement, je m'attendais à plus d'engouement, plus de soutien, bref, pélus de monde dans le stade. On devrait faire plus de pub pour le football luxembourgeois. La sélection nationale en a fait une excellente lors de sa dernière campagne, de même que les clubs engagés en Coupe d'Europe cet été. Mais cela n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait, à terme, penser à passer vers le semi-professionnalisme et mettre les installations à niveau.