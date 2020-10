Avec Kiev, Rodrigues défiera le Barça de Pjanic

Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions avec le Dynamo, l'attaquant international luxembourgeois sera opposé au Schifflangeois qui vient de quitter la Juventus.

Si les dirigeants du Dynamo de Kiev n'ont pas vraiment apprécié le tirage au sort de la Ligue des champions, effectué ce jeudi soir, Gerson Rodrigues a sans doute aimé. En effet, avec l'équipe ukrainienne, l'international luxembourgeois retrouvera la Juve de Cristiano Ronaldo et le FC Barcelone de Lionel Messi et d'un certain Miralem Pjanic.

Par ailleurs, avec Manchester United pour le Paris SG, Manchester City pour Marseille et Chelsea pour Rennes: le tirage au sort, jeudi, de la Ligue des champions a réservé du lourd aux clubs français. Mais tous gardent leurs chances, même l'OM et les Bretons qui craignaient le pire.

Le choc du premier tour aura lieu dans le groupe G: Juventus - FC Barcelone mettra aux prises les deux superstars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, dans un sommet aux onze Ballons d'Or et aux effluves de «clasico», évoquant les années madrilènes du Portugais.

Les formations tricolores ont évité le «groupe de la mort», même si le Paris SG, finaliste sortant, aura du fil à retordre. L'équipe de Neymar et Kylian Mbappé n'est pas tombée sur le FC Barcelone, mais sur Manchester United, dont la dernière visite au Parc des princes, en mars 2019, avait été un cauchemar pour lui.

En huitième de finale retour, un penalty dans les arrêts de jeu de Marcus Rashford (3-1) avait offert une qualification miraculeuse aux Red Devils, battus 0-2 à l'aller, et couvert d'humiliation les Parisiens. PSG - Manchester United, c'est aussi le retour des Bleus Paul Pogba et Anthony Martial dans leur région d'origine.

Son second adversaire, le RB Leipzig, lui, évoque de bien meilleurs souvenirs à l'entraîneur Thomas Tuchel: c'est l'équipe qu'il avait balayée en demi-finale en août (3-0) à Lisbonne. Les Allemands, où jouent l'ancien Parisien Christopher Nkunku et l'international français Dayot Upamecano, tiennent une opportunité rapide de prendre leur revanche. La dernière équipe du groupe H, Istanbul Basaksehir, est un novice dans la compétition, mais le club, réputé pour sa proximité avec le président Erdogan, a remporté la dernière édition du Championnat de Turquie.

Retrouvailles avec Valbuena, Mendy...

Marseille aura aussi le droit à des matches à haute valeur émotionnelle dans le groupe C: face au FC Porto, le club de coeur de son entraîneur André Villas-Boas, ou Manchester City, où joue son ancien défenseur Benjamin Mendy. L'OM peut espérer grappiller une place pour les huitièmes, derrière celle promise aux «Citizens» de Pep Guardiola, mais il devra aussi battre les Grecs de l'Olympiakos Le Pirée, de son ancien meneur de jeu Mathieu Valbuena.

Rennes, pour sa première participation, craignait également le pire. Mais il a hérité de l'une des têtes de série les plus abordables, le Séville FC, vainqueur de la Ligue Europa, ainsi que d'un autre novice, les Russes de Krasnodar. Chelsea est, sur le papier, son adversaire le plus solide, d'autant que les Blues ont réussi un mercato plein, en recrutant le buteur Timo Werner, l'ancien capitaine du PSG Thiago Silva... ainsi que l'ex-gardien rennais Edouard Mendy.

Le calendrier des rencontres sera dévoilé vendredi. La première journée de la phase de poules est prévue les 20-21 octobre.

