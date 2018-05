Le Luxembourg a rendu une copie propre sur le plan défensif dans ce duel inédit contre le Sénégal. L'équipe de Luc Holtz a, en revanche, manqué d'arguments offensifs pour inquiéter une très solide défense africaine.

Sport 3 min.

Avec de la rigueur défensive mais en manque d'arguments offensifs

Christophe NADIN Moris et Malget les meilleurs Luxembourgeois.

Le Luxembourg a rendu une copie propre sur le plan défensif dans ce duel inédit contre le Sénégal. L'équipe de Luc Holtz a, en revanche, manqué d'arguments offensifs pour inquiéter une très solide défense africaine.

Anthony Moris: 7. Le gardien du FC Malines n'a pas attendu que Luc Holtz établisse une hiérarchie. Il s'en est chargé tout seul avec deux parades au premier acte mais surtout un réflexe à la 44e minute. Vigilant après la pause face à des attaquants sénégalais pas assez précis.



Laurent Jans: 6. Gueye lui a causé des soucis en première mi-temps, mais son assurance et son abnégation lui ont permis de monter en puissance. Auteur des deux seuls centres qui ont apporté le danger côté luxembourgeois.



Kevin Malget: 7. L'une des surprises du chef dans le onze de départ. Trucidé après sa sortie manquée contre l'Autriche, le Dudelangeois s'est racheté. Son jeu vers l'avant comporte encore trop de déchets, mais sa rigueur défensive a soulagé les Blancs.



Lars Gerson: 7. Pris dans le dos à trois reprises sans conséquence fâcheuse, le joueur de Norrköping a sorti plusieurs ballons de la tête. Sa sobriété s'est doublée d'audace sur une volée à la trajectoire surprenante à la 66e minute. La défense à quatre ne lui va pas si mal.

Lars Gerson au coeur d'une charnière centrale dans une défense à quatre! Option validée. Photo: Ben Majerus

Dirk Carlson: 6. Le jeu vers l'avant n'est pas souvent passé par lui. Dommage car c'est dans ce registre qu'il a le plus d'atouts. Sarr lui a causé beaucoup de problèmes avec sa vitesse. Le joueur des Grasshoppers a pris un sérieux tampon à dix minutes du terme qui l'a obligé à quitter le stade sur une civière. Remplacé par Mathias Jänisch.



Leandro Barreiro: 6. Trajectoire sinusoïdale pour le joueur de Mayence positionné au côté de Mutsch. Un bon début puis des passages plus compliqués lorsque les grands compas sénégalais se sont mis en marche.



Christopher Martins: 7. C'était presque le cinquième défenseur. La sentinelle est souvent venue prêter main forte à la charnière centrale. Le professionnel de Bourg-en-Bresse a ratissé beaucoup de ballons, mais sa production offensive en a été affectée. Indispensable à cette équipe. Remplacé par Aldin Skenderovic.



Mario Mutsch: 4. On ne l'attendait pas au coup d'envoi. Le capitaine a connu une soirée compliquée avec beaucoup de courses sans ballon et très peu de duels gagnés. Remplacé par Dan Da Mota (6) à la 55e. L'attaquant du Racing a apporté sa vivacité et son vice pour faire avorter quelques contres. Blessé, il a cédé sa place à Florian Bohnert en fin de match.



Gerson Rodrigues: 5. Les solides défenseurs sénégalais ne lui ont pas laissé un mètre de liberté. Le joueur de Tiraspol s'est fait rentrer dedans. Il n'a jamais pu placer son accélération et a du coup cherché à rentrer dans le jeu. Sans réussite, mais en se dépouillant jusqu'à la fin.



David Turpel: 4. La position excentrée ne lui va pas du tout. Encore moins lorsque le Luxembourg doit davantage défendre qu'attaquer. Le meilleur buteur de la BGL Ligue a connu des problèmes pour bien se placer défensivement. Le passage en 4-4-2 lui a permis de gratter quelques ballons.



Aurélien Joachim: 5. Son retour aux affaires s'est opéré dans un contexte difficile. Il a touché une grose dizaine de ballons. Le plus souvent dos au but avec Koulibaly ou Kouyaté sur ses talons. Mission impossible. Remplacé par Enes Mahmutovic.