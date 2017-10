La sélection luxembourgeoise devra faire fi de ses deux derniers matches au moment de défier la Suède samedi. Les psychologues du sport Frank Muller et Alioune Touré avancent des pistes de réflexion pour inscrire ces résultats dans la durée.

Par Christophe Nadin

Luc Holtz masquait à peine sa fierté mardi au terme d'un entraînement vespéral mené tambour battant. Du jeu, de l'engagement, de l'envie. La sélection baignait dans une douce euphorie importée il y a un mois de Toulouse où le Luxembourg avait accroché la France (0-0) trois jours après avoir terrassé la Biélorussie (1-0).

La confiance a contaminé un groupe encore jeune. Des attentes sont aussi nées de cette double performance au moment de boucler une campagne par un déplacement en Suède ce samedi puis la réception de la Bulgarie le mardi suivant.

La sélection luxembourgeoise va tenter de surfer sur cette vague pour inscrire ces prouesses dans la durée. Ancien basketteur, Frank Muller est psychologue du sport. Il voit à travers les derniers résultats une occasion à saisir. «La confiance individuelle comme collective peuvent être boostées. Pour une équipe comme le Luxembourg qui a plus l'habitude de perdre, ça peut provoquer un déblocage mental. D'autant plus qu'il s'agissait d'une grande nation en face.»

L'ex-joueur du T71 insiste sur l'aspect concret de la chose. «On entend souvent dans le discours qu'on peut inquiéter telle équipe ou en battre une autre. Ici, c'est désormais du vécu. Ce match nul doit dissiper certains doutes et évacuer certains complexes.»

Un bon mois s'est écoulé depuis cet éphémère moment de bonheur. Certains joueurs sont revenus au train-train quotidien de la BGL Ligue, d'autres ont rejoint leur groupe professionnel avec un degré de réussite très variable. L'écho médiatique s'est lui propagé. Avec un risque de lévitation pour le Club Luxembourg?

«Il ne faut pas rester focalisé sur le passé. Ce n'est plus important. C'est le présent qui compte. Les outils utilisés pour tenir en échec la France sont toujours là. Il faut s'en servir. La confiance, la gestion des émotions, les gestes techniques, la lecture tactique: tout ça est encore à disposition.»

«La jeunesse? Ni un handicap, ni un atout»

Il faudra aussi tenir compte de la jeunesse qui habite ce Club Luxembourg. Frank Muller n'y voit pas d'inconvénient. «L'intelligence, c'est propre à chaque individu. A partit du moment où il y a du vécu, c'est positif.»

Alioune Touré abonde dans ce sens. L'ancien capitaine de Coupe Davis loue le travail à l'étranger des gamins. «Ils sont confrontés à ce genre de situation au quotidien. Ils ont vécu quelque chose de fort en sélection et c'est salutaire. Etre jeune, ce n'est ni un handicap, ni un atout. C'est l'expérience qui compte.»

Et quand on lui reparle de cette culture de la gagne à qui on a parfois imputé ce manque de résultats, l'enseignant au Sportlycée et à l'Université balaie l'argument. «Regardez en cyclisme, en tennis de table ou en tennis. Les athlètes ont signé des résultats. Bien sûr, en football, faire face à onze professionnels, c'est autre chose, mais il n'y a pas de hasard. Pour performer en Suède, le Luxembourg devra retenir les éléments utilisés à Toulouse: la rigueur, l'organisation et le respect des consignes.»

«Le risque vient d'en face»

Alioune Touré ne cherche pas au Luxembourg les raisons de craindre l'avenir. «Le risque, ce sont les autres. La Suède est prévenue. Elle va se méfier. C'est le genre de match où tu dois résister le plus longtemps possible et placer un contre. Oui, le Luxembourg a gagné en respect, mais l'envie de nous battre des autres pays sera d'autant plus grande.»

Touré n'en disconvient pas. «Le travail des jeunes dans les centres de formation étrangers est bénéfique. Celui de Mondercange porte aussi ses fruits.» Un regard qu'il étend à la BGL Ligue. «Le niveau progresse aussi et j'espère vraiment qu'un garçon comme Florent Malouda signera à Differdange. On n'imagine pas l'énorme apport d'un tel joueur dans un club.»

Le moral au zénith, le Luxembourg a rejoint la Suède ce jeudi matin. Toulouse est dans le rétroviseur, Stockholm se profile.