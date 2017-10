Pilier de la défense luxembourgeoise à Toulouse, Kevin Malget a retrouvé son club de Dudelange sans que sa vie en soit bouleversée. A 26 ans, le joueur polyvalent veut soigner la fin de la campagne. Cela passera par une nouvelle performance de choix à Solna.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Kevin, vous avez fini de chambrer vos copains du Progrès?

Oui, oui, on est déjà content de se retrouver très bientôt en Coupe de Luxembourg.

On va forcément garder longtemps en mémoire cet exploit à Toulouse (0-0). Votre vie a-t-elle changé depuis?

La mienne, non. La vision des gens, oui. Maintenant, on te souhaite bonne chance. Avant, on nous demandait de ne pas perdre de façon trop lourde.

Face à la France, vous êtes le joueur qui a le plus ressorti de ballons de la surface de réparation. C'est flatteur, non?

Oui et non car si on touche autant de ballons devant le gardien, c'est qu'on est dominé. C'est plus agréable de produire du jeu que de faire des dégagements.

Passes ou dégagements, vous avez tout de même sorti une prestation de qualité sur le plan personnel. On peine à croire que vous n'avez pas été sollicité par des clubs.

Non, le match en France n'a rien changé pour moi. De toute façon, je ne me pose pas la question. On est en pleine saison et seul le présent m'intéresse. Je suis encore sous contrat avec Dudelange jusqu'à la fin de la saison 2018-2019. Et le F91 reste ce qui se fait de mieux au pays. Avec pour objectif un troisième doublé personnel.

Vous avez donc fait une croix sur l'étranger?

Je suis toujours ouvert à la discussion mais il n'y a rien pour l'instant. Si un club vient, il doit parler avec Dudelange. Mais je suis un homme de parole et je veux aller au bout de mon contrat.

Avez-vous l'impression que votre statut a changé en sélection? D'être passé du Kevin qui dépanne à Kevin l'indispensable?

Je n'ai pas cette impression. Je connaissais mes qualités avant. Maintenant, j'ai de l'expérience et pour un défenseur, ça n'a pas de prix. Si je deviens un jour entraîneur, c'est la qualité première que je chercherai chez un défenseur: son vécu. Je suis en sélection depuis de nombreuses années et je n'ai jamais eu l'impression d'avoir été nul ni d'ailleurs exceptionnel. Je suis constant.

Constant et polyvalent. Un atout?

Plus qu'un désavantage oui. Je peux jouer partout même si j'ai une préférence pour la charnière centrale. J'ai été formé dans l'axe.

Quels souvenirs gardez-vous du match aller contre la Suède?

Celui d'un super match d'Anthony (Moris). Et de Forsberg aussi. Puis on a la possibilité d'égaliser à la dernière minute. On est toujours resté dans le match et ça c'est déjà bien. Mon exclusion? J'ai peut-être sorti trop mon bras dans le duel. Je dois être plus intelligent dans ce cas. C'est mieux de perdre parfois un duel que de recevoir un carton jaune-rouge.

Vous attendez-vous au même type de match samedi?

Pas du tout. D'abord, il y aura 50.000 spectateurs. La Suède doit gagner et empiler les buts. A nous de bien défendre et de les garder sous pression le plus longtemps possible. Nous n'aurons que deux ou trois occasions. Mais le plus important sera de faire bloc. Comme en France. Pas comme aux Pays-Bas. A Toulouse, on n'a laissé aucun espace. Sinon, on n'est jamais à l'abri d'une grosse déconvenue.

Que vous inspire cette équipe suédoise?

C'est très fort avec Forsberg et Lindelhöf, les deux meilleurs. Ils ont la classe internationale et sont capables de faire la différence dans les moments clefs. La Suède, c'est aussi une sacrée force collective.

Vous n'aurez pas croisé la route de Zlatan Ibrahimovic pendant cette campagne. Un regret ou un soulagement?

C'est un super joueur. C'est dommage de ne pas avoir croisé sa route car c'est en se confrontant à ce type de joueur que tu remarques tes faiblesses. Face à des garçons moyens, tu peux toujours te dire que tu as fait un bon match mais ils ne t'ont pas montré tes faiblesses.



Face à des garçons moyens, tu peux toujours te dire que tu as fait un bon match mais ils ne t'ont pas montré tes faiblesses.

Cette campagne est-elle déjà une réussite?

Notre objectif est déjà atteint: cinq points. Mais on veut toujours dépasser ça. On a fait une bonne campagne, on veut en faire un très bonne. Cela passera au moins par un bon résultat lors des deux derniers matches. Ce sera alors excellent.