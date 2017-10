Auteur d'un début de saison encourageant, le Sparta Dudelange est prêt à défier l'US Esch. Marco Sousa, l'entraîneur dudelangeois, préface ses retrouvailles avec le club eschois.



Interview: Stéphane Guillaume

Marco, après deux plantureuses victoires, Dudelange a connu un coup d’arrêt sur le parquet de l’Amicale Clervaux Futsal (2-6). Avez-vous une explication sur ce passage à vide lors des vingt premières minutes?

La première mi-temps était compliquée parce que nous n'étions pas bien en place tactiquement. Bien que nous ayons réussi à bloquer ceux qui sont, selon moi, les meilleurs arguments offensifs adverses. Clervaux a démontré qu'il avait des solutions plus variées que l’année passé.

Dudelange n’avait jamais débuté un championnat avec deux victoires consécutives, un effet Marco Sousa?

Les deux premières victoires sont le résultat du travail effectué par tout le monde et par l'état d'esprit affiché par l'ensemble du groupe.

Vous avez dû faire face à l’arrivée de nouveaux joueurs qui sont venus renforcer le cadre du Sparta, comment s'est passée leur intégration?

Nous avons un mode de travail très particulier qui consiste à placer tous les éléments du club (direction, équipe technique et joueurs) au même niveau en ne faisant aucune différence entre les anciens et les nouveaux ce qui facilite leur intégration. En agissant de la sorte, les nouveaux éléments s'adaptent très facilement.

L'US Esch, où vous avez été joueur et capitaine il y a deux saisons, sera votre prochain adversaire. Il y a aussi de nombreux joueurs qui ont transité par ces deux clubs. Vous attendez-vous à de chaudes retrouvailles?

J'étais le capitaine de l’US Esch il y a deux ans et j'ai représenté ce club pendant presque quatre ans. J'ai passé beaucoup de temps là-bas et j'ai une excellente relation avec tout le monde dont certains seront amis pour la vie. Nos joueurs venant d'Esch sont tranquilles, prêts à affronter un autre adversaire qui a d'excellentes valeurs et qui est très bien guidé par un coach que je respecte beaucoup. Toutes les conditions sont réunies pour avoir un bon match et pour que tout se déroule bien.

Le programme de la 4e journée de Ligue 1

Dimanche 18h30 (Fousbann) : Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Amicale Clervaux Futsal

Dimanche 19h (Oberkorn): RAF Differdange - FC Differdange 03

Dimanche 19h: Racing FC Union Luxembourg - Union Titus Pétange Futsal

Dimanche 20h: FC Nordstad - FC Bettendorf

Lundi

21h: AS Sparta Dudelange - Futsal US Esch

Le programme de la 3e journée de Ligue 2

Dimanche 18h30: FC Wiltz 71 - CS Fola Esch

Lundi 20h: Red Boys Aspelt - 58 Latdevils Garnich

Lundi 20h: Futsal Wilwerwiltz - Futsal Weiler-la-Tour