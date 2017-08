A nouveau convoqué dans le groupe U21 pour la double confrontation face à la Slovénie puis la Bulgarie, le joueur du Fola se confie sur ses ambitions en sélection et son souhait récent de se perfectionner au poste d’arrière-droit même s'il ne fait pas une croix sur un rôle plus offensif.

Propos recueillis par Thibaut Goetz



Gérard, une nouvelle aventure démarre avec les Espoirs, ça fait toujours plaisir de retrouver ce groupe?

Oui bien sûr c’est toujours un plus. Et il faut faire le nécessaire pour que l’on prenne des points dans ces deux matchs.

Vous avez bénéficié de plus de temps de jeu qu'à l’accoutumée en début de saison en club, vous prétendez à une place de titulaire au sein de la sélection U21?

Je pense que dans le football chaque joueur souhaite bien sûr une place de titulaire. Alors oui j’aimerais être titulaire mais il faut s’en donner les moyens et il y a aussi de la concurrence. Après c’est le coach qui décidera.

De la concurrence au milieu de terrain il y en a désormais moins avec le passage d’Olivier Thill chez les A ça libère une place dans l’entrejeu…

Oui il y a une place à prendre à ce niveau-là!

On vous a vu évoluer à un poste peu habituel, celui d’arrière-droit avec le Fola face au Racing en championnat, c'est un rôle que vous affectionnez?

C’est une décision que j’ai prise au début de la préparation. Je voulais essayer un nouveau challenge et voir ou ça peut m'amener. Je trouve que j'évolue bien à ce poste et il me convient. J'ai discuté avec Jeff Strasser et on était d'accord pour faire un essai et maintenant ça me plait très bien. Mais je reste aussi milieu de terrain et je pense qu'il faut cultiver cette polyvalence.

Vous êtes régulièrement présent en U21 depuis 2014, que pensez-vous de l'évolution du niveau de ce cadre?

Je trouve que le niveau augmente de plus en plus, et c’est vrai que les jeunes qui sont partis à l’étranger dans des centres de formation cela a fait du bien au groupe.

Mais on a aussi l'impression que ceux qui évoluent à l'étranger entraînent ceux restés au Luxembourg dans une spirale positive : vous confirmez?

Exactement oui! Ça donne un bon exemple et cela motive ceux qui jouent au Luxembourg.

Vous avez une idée du niveau de cette équipe slovène?

Je ne vais pas dire qu’on les connaît mais dans tous les cas il faut y aller avec de la confiance et se dire qu’actuellement on n'a rien en main mais en faisant bien notre travail on peut repartir de là-bas avec quelque chose.