Alors que Chris Martins devrait faire ses premiers pas en Ligue 2 sous le maillot de Bourg-Péronnas, vendredi soir à Niort, l'international luxembourgeois s'est exprimé sur le site Internet de son nouveau club. Morceaux choisis.

L'annonce du prêt de Martins à Bourg-Péronnas, il y a une semaine, en a surpris plus d'un. Pourtant, l'entraîneur du club de Ligue 2 suivait les prestations du Luxembourgeois depuis un certain temps.



«Je savais que le coach me suivait depuis quelque temps. J'en avais même entendu parler cet été. J'en ai donc discuté avec Romain Del Castillo (équipier à l'OL qui a transité par Bourg-Péronnas la saison dernière) qui m'a dit le plus grand bien du club», explique Martins.

Si le Luxembourgeois reconnaît ne pas trop connaître le niveau de la L2, il se réjouit de découvrir un autre environnement: «Ce prêt va beaucoup m'apporter je pense. Cela va me faire du bien de connaître autre chose, de voir d'autres joueurs, il va falloir que je fasse ma place».

En débarquant dans l'Ain, l'ancien joueur du Racing espère fouler les pelouses plus régulièrement que sous le maillot de Lyon. «Je souhaite obtenir un maximum de temps de jeu et surtout que l’équipe atteigne ses objectifs. J’ai une marge de progression importante, et à mon avis la Ligue 2 est le tremplin idéal. D'autant plus que je suis polyvalent. C'est une de mes forces. Je peux évoluer en défense centrale, ou au milieu de terrain, comme lors de ma dernière saison. Obtenir un maximum de temps de jeu», dit-il.



