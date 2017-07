Homme de base de la bonne prestation des Niederkornois à Ibrox Park, Adrien Ferino aborde sereinement mais avec ambition le match retour du premier tour de l'Europa League que le Progrès s'apprête à disputer face aux Glasgow Rangers, mardi soir, au stade Josy Barthel.

Propos recueillis par Didier Hiégel



Adrien, quelle est l'image la plus marquante que vous garderez de votre prestation à Ibrox Park?

C'est difficile de n'en retenir qu'une. Je vais en choisir deux: la première qui me vient, c'est la motivation qui se lisait sur tous les visages lors de notre entrée sur la pelouse; la seconde c'est le stade qui nous applaudit à la fin de la rencontre. Deux grands moments!

Cette ambiance à Ibrox nous a transcendés car nous savions que nous n'avions rien à perdre. A part le groupe et nos proches, il n'y a pas grand monde qui croyait en nous, qui nous croyait capables de rivaliser avec cette équipe des Rangers. Nous savions tous que c'était la récompense de la saison dernière. Nous avons pris ce match comme un beau bonus et non comme un risque de se faire marcher dessus ou manger tout cru.



Vous avez donc pris ce match comme une récompense, mais avec tout le sérieux nécessaire que demande une participation européenne...

Et nous nous sommes aussi dit que nous allions essayer de créer l'exploit et de vivre cette aventure le plus longtemps possible. Une aventure qui va nous servir aussi pour commencer du mieux possible la saison qui s'annonce.



Quels ont été les mots de Paolo Amodio avant votre entrée sur la pelouse?

Deux axes dans son discours d'avant-match: «savourer» et «travailler ensemble pour ne pas avoir de regrets». Nous avons été costauds parce que nous avons travaillé tous ensemble. Sur le terrain, comme en dehors, nous avons profité de chaque instant. Nous perdons 0-1, le résultat n'est pas bon, il nous met en mauvaise position pour la qualification mais nous sommes quand même tombés sur un gros adversaire, dans une ambiance qu'aucun de nous n'avait connue jusqu'à présent.



Avez-vous été surpris de votre prestation d'ensemble contre les Rangers?

Non, je savais que nous étions capables d'être solides. Je suis fier du match réalisé. Au-delà de l'aspect tactique (4 défenseurs, 3 récupérateurs, 1 seul véritable attaquant), nous savions que nous allions nous faire éliminer à certains endroits mais il fallait être solidaire et que quelqu'un vienne couper derrière. Le fait que chacun s'est battu pour les autres a pris le pas sur les consignes tactiques. Ce que le coach a mis en place a fonctionné, hormis sur le but. Là, nous avons cruellement manqué de concentration.



A titre personnel, vous avez réalisé un gros match. Est-ce votre performance la plus aboutie sous le maillot de Niederkorn?

Non je ne crois pas. Certes, il y avait du monde, le contexte était particulier, c'était la Coupe d'Europe, mais mes relances n'ont pas été bonnes. Dans le placement, nous avons tous été bons, avec un état d'esprit valeureux. Ce n'est pas mon meilleur match, mais, par la force des choses, c'est celui que je retiendrai de ma carrière... mais j'espère que je réaliserai ma meilleure prestation mardi, pour le retour.

«Nous avons un vrai potentiel devant»

Justement, à l'occasion de ce match retour, pensez-vous que tous les espoirs vous sont permis?

Bien sûr. On va aborder cette rencontre de la même manière. On a surpris pas mal de monde mais nous savons aussi que si nous perdons mardi sur un score-fleuve, les gens vont dire: «Ils ont eu de la chance, ils ne sont pas capables d'aligner ce genre de prestation». Justement, nous voulons montrer que nous sommes capables d'aligner plusieurs matches de très haut niveau... et pourquoi ne pas aller chercher l'exploit?

L'amalgame entre les anciens du club et les recrues est-il déjà effectif?

Tout s'est pour l'instant passé pour le mieux. Mais tout est toujours beau lorsqu'on commence par un match de Coupe d'Europe à l'Ibrox. Dans ce contexte, personne ne rechigne sur les efforts. Au niveau de l'état d'esprit, on ne pouvait rêver mieux. Après, je comprends les déçus, les joueurs qui n'ont pas participé au match. Mais qui ne le serait pas?

Quelles seront les clés de ce match retour?

Rester hyper concentrés, ne pas essayer d'aller marquer coûte que coûte. Garder le zéro derrière et exploiter au mieux les opportunités que nous allons avoir car nous avons un vrai potentiel devant. Nous allons pouvoir montrer de quoi nous sommes capables. Au niveau des supporters aussi. Mon père et mon frère se sont un peu fait chambrer à Glasgow, d'autres de nos supporters aussi, j'espère qu'ils pourront rendre la pareille aux supporters écossais.