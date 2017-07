Transfuge du FC Sarreguemines cet été, Metin Karayer a rapidement trouvé ses marques dans la charnière centrale du Progrès. Le Français de 25 ans est redescendu sur terre dès la fin du match contre les Rangers. Un exploit, mais pas une fin en soi. Place à Limassol!

Propos recueillis par Christophe Nadin



Metin, quand avez-vous réalisé la portée de votre exploit?



Une fois que je me suis assis sur le banc dans le vestiaire. La fatigue retombe et on réalise qu'on vient de créer un truc énorme.

Et la première image qui vous vient en tête le lendemain matin?

Après une nuit de fête, c'est la fatigue que vous ressentez en premier. Puis vous prenez connaissance des journaux et vous jetez un coup d'oeil aux réseaux sociaux.

Comment redescend-on sur terre après une telle performance?

On se dit que ça reste un exploit mais qu'il faut désormais passer à la suite. Et que seule une nouvelle qualification créera quelque chose de plus fort. Et ça, ça passe par le travail. C'est pour ça qu'on avait entraînement le lendemain soir.

Se remettre la tête à l'endroit, c'est quelque chose que vous parvenez à faire seul ou quelqu'un dans votre entourage vous aide?

J'arrive à le faire seul. J'ai vécu de belles expériences en Coupe de France avec Sarreguemines en sortant notamment deux fois Valenciennes, Reims ou encore Dijon. C'était vraiment l'euphorie et on a souvent connu des difficultés en championnat après une victoire en Coupe. Je commence à connaître la musique. Il faut se remettre de suite dedans car ça peut très vite se retourner contre nous.

Revenons sur ce double affrontement face aux Rangers. A partir de quand y avez-vous vraiment cru?

On n'entre jamais sur un terrain pour perdre. Après le 1-0 là-bas, on s'est dit pourquoi pas? On avait bien défendu, on a été costauds, solidaires et le bloc est resté bien compact. On a perdu sur un but qu'on aurait pu éviter. On s'est dit alors que l'on pouvait créer l'exploit à domicile avec l'appui de notre public.

Pourtant, cette défaite ne constituait pas un bon résultat...

Non car si on prenait un but, on aurait dû en mettre trois. Une mission très compliquée. On a donc pris le retour comme l'aller. En voulant bien défendre et en attendant les espaces. On a tout misé sur la durée du match. On a marqué au bon moment puis on a défendu à dix derrière.



Le résultat est d'autant plus fracassant que le Progrès a intégré beaucoup de nouveaux joueurs, non?

Cela fait trois semaines que l'on se côtoie presque tous les jours. L'état d'esprit est remarquable. Tout ça a bien pris, j'espère que ça va continuer comme ça.

Place désormais à l'AEL Limassol. Vous connaissez?



A vrai dire, on a davantage travaillé sur nous que sur l'adversaire. On en parle entre nous, mais personnellement je ne connais pas l'équipe plus que ça. Mais ce n'est pas un coup d'essai pour eux en Europa League.

Vous jouez cette fois le match aller à domicile. Un désavantage?

Oui et non. L'important sera de ne pas prendre de but chez nous. Ce sera la clef de la qualification. Ensuite, on a des armes offensives qui peuvent frapper à tout moment.