Défenseur central de l'AEL Limassol, l'international haïtien a apporté son écot à la qualification au premier tour en inscrivant deux buts au retour. Kevin Lafrance s'attend à une plus solide opposition face à une équipe du Progrès qu'il ne connaît pas du tout.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Kevin, vous avez éliminé le club de Gibraltar de St Joseph's au premier tour (10-0 sur l'ensemble des deux matches). Peut-on parler d'échauffement?



Ce n'était pas un adversaire de haut niveau mais on l'a respecté.



Vous vous êtes personnellement distingué en inscrivant un doublé. C'est plutôt rare pour un défenseur central, non?



Je suis d'abord là pour défendre. Les buts, c'est du bonus. Ma mentalité me pousse souvent à faire la différence dès que je peux. Normalement, je fais ça sur corner, mais quand c'est dans le jeu, ça procure d'autant plus de plaisir.



Le Progrès Niederkorn, c'est un saut dans l'inconnu pour vous?

J'ai vu les 25 dernières minutes du match retour contre les Rangers. Ce n'était probablement pas le meilleur moment de la partie car le Progrès n'a fait que défendre. On s'attend à une autre opposition que face à St Joseph's. Avec plus d'agressivité et de team spirit. Notre adversaire du premier tour était limité au niveau des qualité et des ressources physiques. Cette équipe du Luxembourg va nous poser des problèmes. Il va falloir être sérieux.

Comment a été perçue la qualification du Progrès à Chypre?

Comme une surprise. On s'attendait à ce que les Rangers passent. C'est toujours bien pour une petite équipe de se payer un scoop. J'étais content pour eux, mais maintenant, il faut que ça s'arrête car on est bien décidé à passer au tour suivant.

Vous vous retrouvez à nouveau dans la peau du favori. Comment fait-on pour rester mobilisé quand on affronte une équipe plus faible sur le papier?

Ce n'est pas évident, mais le coach est là pour nous mettre en garde. Chacun doit se mobiliser dans sa tête. Mais ça va venir naturellement car on sait qu'on va affronter une équipe sérieuse.



Que connaissez-vous du football luxembourgeois?

Absolument rien. J'ai du mal à retenir le nom de notre adversaire. Et ça, sans manquer de respect. Je sais que leur capitaine s'appelle Thill, qu'il y a pas mal de Français dont un qui s'appelle Françoise mais ça s'arrête là. C'est la première fois que je vais venir au Luxembourg.

Quel regard jetez-vous sur le football chypriote?

Je ne suis ici que depuis une année. C'est un championnat méconnu aux yeux du grand public. Seul l'APOEL attire les regards grâce à ses beaux parcours européens. Pourquoi ne pas les imiter cette année? Il y a de bons joueurs dans cette compétition sous-estimée.



Où se situe la différence entre l'AEL et l'APOEL?



Nous ne sommes pas forcément plus faibles, mais lors de nos six derniers duels, on n'a jamais gagné. Peut-être a-t-on fait un match nul? Sur une saison, ils ont plus de ressources et plus d'expérience. C'est l'habitude des grands rendez-vous.

Vous êtes passé par la République tchèque et Pologne. Où situez-vous le championnat chypriote par rapport à ces deux compétitions?



Je ne veux pas dénigrer ces deux championnats, mais il y a plus de qualités ici. Les joueurs portugais et espagnols apportent une plus-value technique.



Vous êtes international haïtien. Quel objectif poursuivez-vous avec votre sélection?

On visait une participation à la Gold Cup, mais on ne s'est pas qualifié. On a connu une désillusion en dernier tour. J'espère pouvoir hisser mon pays le plus haut possible au classement.



Progrès Niederkorn - AEL Limassol jeudi à 19h45 au Parc des Sports d'Oberkorn