Au moment de s’envoler vers la Suède et la province du Jämtland pour y disputer le 3e tour préliminaire aller de l'Europa League, le milieu de terrain du Fola s’est confié sur le match qui attend le Club Doyen.



Interview: Thibaut Goetz

Michi, un nouveau voyage pour le Fola, on y prend goût à ces déplacements européens?

Oui comme vous dites. Cela fait vraiment plaisir de voyager avec l’équipe. On a un très bon groupe, nous sommes tous des copains et voir des nouveaux pays c’est très bien !

L’objectif c’est la qualification?

Le premier objectif c’est de signer un bon résultat en Suède et bien sûr de franchir ce troisième tour. On sait que cela ne va pas être facile car notre adversaire est très fort.

Vous avez préparé ce match sur synthétique, regrettez-vous que le match se déroule sur cette surface?



Non ce n’est pas un regret, mais c’est vrai que pour nous c’est plus compliqué de jouer sur un synthétique. On a fait nos deux derniers entraînements sur le synthétique à Lallange et aujourd’hui on a entraînement dans leur stade. On verra bien comment cela va se passer! Mais ce n’est pas la première fois que nous jouerons sur ce type de surface, je pense que cela ira.

Même si le Fola enchaîne les matchs, l’équipe ne risque-t-elle pas de manquer de rythme face à une formation qui a déjà disputé un demi-championnat?

Oui c’est sûr qu’ils sont plus affûtés car ils ont déjà disputé quinze rencontres de championnat mais je ne pense pas que ce sera un problème. On a déjà 5-6 semaines de préparation dans les jambes et on a disputé quelques matchs. Je pense que nous sommes bien préparés physiquement.

Quels sont les points faibles d’Östersund?

On a vu en vidéo que cette équipe joue beaucoup même dans des situations où il y a danger. A nous de profiter des erreurs qu’ils peuvent faire. Autre remarque, nos adversaires ne défendent pas très bien sur les coups de pied arrêtés, on s’est entraîné de manière à profiter de cela.

Comment se déroule votre collaboration avec Muharemovic votre compère de l’entrejeu?

Avec lui c’est très facile. C’est un joueur avec beaucoup de qualités et qui a une énorme expérience. Cela fait vraiment plaisir de jouer avec lui mais aussi avec mes autres partenaires.



Le milieu de terrain du Fola est orphelin de Ronny Souto, vous a-t-il donné des conseils avant de partir?

Il ne m’a pas donné vraiment de consignes mais rien que le fait de s’entraîner avec lui la saison dernière m’a aidé à m’améliorer.