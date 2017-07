Avec cette qualification pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League, le Fola connaît un enchaînement inhabituel de rencontres pour un mois de juillet. Miguel Da Costa le préparateur physique du club revient sur les coulisses de cette préparation.



Par Thibaut Goetz

Milsami Ohrei, Inter Bakou et maintenant Östersunds FK. Soit un match européen par semaine depuis le 29 juin dernier, avec en prime ce dimanche 30 juillet la Coupe de la Ligue face à Dudelange.



«Normalement notre préparation physique est tablée sur le fait que nous allons passer un tour de qualification, surtout les deux, trois dernières années. Sauf la première année où on savait que ce serait difficile de passer, on se préparait directement pour le championnat», résume Miguel Da Costa.



Et même pendant l'intersaison, le préparateur physique garde un œil sur les joueurs grâce à des montres connectées: «Ils ont eu chacun un programme pendant leurs courtes vacances. Ils avaient quatre, cinq séances à faire. Tout est enregistré, alors on sait qui le fait ou qui ne le fait pas. Je peux observer tout cela à distance. Cela change de ce qu'on faisait il y a trois, quatre ans. Il y a moins de triche mais les joueurs sont devenus beaucoup plus sérieux».

Et après la préparation à distance les joueurs sont entrés dans le vif du sujet: «Quand ils sont revenus, on a fait une séance d'endurance dans les bois. Après on est vite allé vers des choses plus dynamiques, avec un test sur les distances, avec des intervalles de plus en plus courts. Des sprints répétés avec des courtes récupérations. Mais les deux semaines sont passées très rapidement et c'était déjà la Coupe d'Europe», explique Miguel Da Costa.

Une affaire de timing

Le préparateur physique du Fola insiste aussi sur l'importance de mettre en adéquation les bons exercices au bon moment. «Il faut placer les bons entraînements au bon moment. C'est important que l'on discute avec le coach pour savoir ce qu'on va mettre en place. Plus on se rapproche des matchs officiels et plus la charge de travail est importante pour une partie du groupe. Ceux qui jouent moins en ce moment travailleront plus à un autre moment.»

A propos de la Coupe de la Ligue, prévue ce dimanche 30 juillet, Miguel Da Costa ne fait guère de cachotteries: «Je pense que tout le monde peut deviner qu'avec la Coupe d'Europe ce seront nos jeunes et les remplaçants qui joueront».



Pour le préparateur physique, ce n'est pas l'enchaînement des matchs qui pèse le plus sur les organismes mais les déplacements comme celui à Bakou et surtout le retour d'Azerbaïdjan. «Il faut quelques jours pour s'en remettre, surtout que l'on est parti directement après le match. Sur le chemin du retour, tu essayes de dormir mais ce n'est pas un sommeil réparateur», dit-il.

Du côté de l'infirmerie pas grand-chose de nouveau à signaler: «Ryan Klapp est toujours indisponible. Contre Bakou, Saiti est sorti pour un coup au genou mais tout est rentré dans l'ordre. Mais pour Koçur c'est plus probablement une déchirure, sinon tous les titulaires du dernier match seront aptes», précise encore Da Costa. Une très bonne nouvelle pour le Fola.