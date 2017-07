C’est le grand jour! Le Fola s’apprête à affronter les Suédois d’Östersunds FK ce jeudi à 19h dans une Jämtkraft Arena qui devrait faire le plein de supporters. Face à l’actuel cinquième de l’Allsvenskan, la tâche s’annonce ardue pour Jeff Strasser et sa troupe.



à Östersunds, Thibaut Goetz

Et dire que si la logique footballistique avait été respectée, c’est à Istanbul et en l’occurrence contre Galatasaray que le Fola aurait pu se produire ce jeudi soir. Mais si on aime le football c’est justement parce que rien n’est écrit d’avance, ainsi Östersund a réussi à déjouer tous les pronostics pour s’inviter dans ce troisième tour préliminaire.



Jeff Strasser salue d’ailleurs la performance de ses futurs adversaires: «Ostersund a travaillé dans la continuité et dans le calme pour en arriver là, ils ont été capables d’éliminer Galatasaray. On a fait une bonne analyse vidéo de leur match et nous sommes prêts.»

Depuis lundi le groupe eschois s’est entraîné sur le terrain synthétique de Lallange pour mieux dompter la surface artificielle d’une Jämtkraft Arena qui devrait être pleine comme un œuf (5.600 tickets vendus sur 6.300). «En Suède, les équipes jouent plutôt sur cette surface mais nous verrons bien. Et il ne faut pas oublier que le match retour se disputera sur une pelouse naturelle», prévient Strasser, de quoi équilibrer les débats…

Et pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour le match retour, le Fola devra réussir là où il a échoué à Bakou, c’est à dire inscrire ce fameux but à l’extérieur. «Pour que le retour à domicile soit encore plus un avantage il faut marquer à l’extérieur. Östersund est très fort à domicile mais nous allons essayer», poursuit le coach luxembourgeois.

Hopcutt et Ghoddos à surveiller de près

Le jeune club d’Östersunds FK (fondé en 1996), peut se targuer d’une invincibilité dans son antre depuis 15 matchs et une défaite le 6 novembre 2016 contre Gelfe (2-4). Une belle série qui sera difficile de briser, face à une équipe ou le danger peut venir de partout.

«Quand vous faites une préparation contre une équipe que vous ne connaissez pas, vous faites attention à tous les joueurs», prévient un Jeff Strasser méfiant.

Mais s’il y a deux dangers à identifier chez les Rouge et Noir, ils se nomment Jamie Hopcutt, dont l’idole n’est d’autre qu’un certain Jamie… Vardy et Saman Ghoddos. Le premier a quitté son Angleterre natale en 2012 pour rejoindre son compatriote et entraîneur Graham Potter. Ensemble, ils ont gravi tous les échelons du football suédois.



Avec cinq buts en dix matchs d’Allsvenskan et une réalisation à l’aller contre Galatasaray, le milieu de terrain sera à surveiller comme le lait sur le feu. Quant à Ghoddos, s’il s’est montré moins prolifique que la saison dernière, il a pu honorer avec un but sa première sélection pour la Suède en janvier dernier contre la Slovaquie.

Le groupe du Fola: Hym, Clément, Cabral; Bernard, Sacras, Mersch, Pierrard (incertain), Klein, Chrappan, Cvetkovic, Muharemovic, Dallevedove, Ramcilovic, Bechtold, Laterza, Raposo, Martin-Suarez (incertain), Hadji, Rocha, Saiti, Kirch, Bensi, Corral.



Absents: Klapp (mais il a fait le déplacement) et Kocur.

Östersunds FK - Fola Esch, coup d’envoi à 19h à la Jämtkraft Arena, arbitrage de M.Aranovskiy (UKR) assisté de MM.Korniyko et Volodin (UKR).