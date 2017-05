En marge de la rencontre Lyon-Ajax en Ligue Europa, Denis Balbir commente la venue de Toulouse à Saint-Symphorien ce dimanche (21h). Le FC Metz aimerait finir sur une excellente note un championnat qui a été crispant. Balbir vote pour Philippe Hinschberger.

Par Hervé Kuc



Denis, comment qualifieriez-vous la saison messine et le maintien acquis en Ligue 1?

Nous y avons connu beaucoup de satisfactions finalement même si elle a été éprouvante. Après l’incident face à Lyon en décembre, le FC Metz a eu un parcours irrégulier et a encaissé beaucoup trop de buts. Maintenant, tout ceci reste anecdotique puisque l’objectif initial annoncé a été atteint. D’une manière générale, la manière a été plutôt bonne même si je regrette qu’un garçon comme Mevlüt Erding puisse avoir été «enterré» trop tôt par certains supporters: il ne faut pas oublier que les buts qu’il a marqués ont permis aux Messins de prendre des points importants en début d’exercice.

Toulouse arrive à Saint-Symphorien pour le dernier match à domicile des Mosellans (37e journée, dimanche, 21h). Comment imaginez-vous les débats?

Une ambiance festive, un relâchement des deux côtés puisqu’il n’y a plus un grand enjeu mais généralement ce genre de partie peut déboucher sur un jeu positif et très ouvert. Les Messins vont vouloir l’emporter pour récompenser un public qui s’est montré très fidèle tout au long de la saison et ainsi passer devant leur adversaire. C’est un match récompense pour un effectif grenat qui a finalement tenu le choc malgré toutes les réserves en cours d’exercice.

Philippe Hinschberger est en fin de contrat. Si vous étiez à la place de Bernard Serin, lui proposeriez-vous un renouvellement de bail?

Oui, je garderais le coach. Il a permis au club de se maintenir et même si je n’ai pas toujours été d’accord avec ses compositions d’équipe, je dois lui accorder une qualité importante: il a toujours su effectuer les changements adéquats de match en match et même pendant le déroulement d’une rencontre. Il a lancé Diallo, Sarr et Hein, qui ont tous les trois apportés au collectif, en Ligue 2 comme en Ligue 1. Il a effectué plus de bons cadrages que de mauvais. Pourquoi changer d’entraîneur alors que le FC Metz est à la recherche d’un équilibre sportif depuis tant d’années?

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (13e, 42 points) et Toulouse (12e, 42) vont pouvoir évoluer sereinement puisque plus rien de grave ne pourra leur arriver cette saison. Les hommes de Philippe Hinschberger sont motivés et veulent doubler un adversaire qu’ils avaient su maîtriser à l’aller en Haute-Garonne (13e journée, 2-1, Jouffre et Mandjeck). Pour y parvenir, le technicien grenat dispose d’un choix élargi malgré les bobos qui taraudent certains éléments. Temps de jeu accordé, en forme de récompense, aux joueurs susceptibles de quitter les bords de la Moselle en juin prochain? Priorité au sportif et confiance aux éléments qui ont su dompter Lille très récemment (2-0)? En tout cas, les Messins veulent soigner leur dernière apparition à Saint-Symphorien.

Le groupe élargi: Didillon et Kawashima (Oberhauser?); Balliu, Rivierez, Milan, Falette, Bisevac, Assou-Ekotto (?), Signorino (?), Udol; Diagne, Philipps, Doukouré, Mandjeck, Mollet, Jouffre (?), Lejeune, Cohade, Sarr, Nguette; Diabaté, Erding (?), Vion.

Le «prono» de la rédaction. Messins et Toulousains vont «lâcher» les chevaux et les offensives devraient être nombreuses. Les Mosellans vont évoluer d’une manière totalement libérée. Notre pronostic: 4 à 2 en faveur du FC Metz.