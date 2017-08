Le FC Metz accueille Guingamp ce samedi (20h) pour la reprise du championnat de Ligue 1. Philippe Hinschberger va devoir trouver une animation de jeu cohérente et la bonne formule offensive pour distancer un adversaire coriace.



Interview: Hervé Kuc

Philippe, dans quel état d'esprit êtes-vous et allez-vous pouvoir compter sur un effectif au complet ce samedi?

Nous allons rentrer dans le vif du sujet et c'est toujours un moment particulier, comme la saison dernière face à Lille (3-2). Tout n'est pas encore parfaitement huilé, on doit intégrer Nolan Roux, Géronimo Poblete et bientôt Cafu. Face aux Guingampais, nous allons probablement être privés d' Opa Nguette (ischio-jambier) mais Yann Jouffre devrait être avec nous, avec lui on perd moins le ballon devant et on a pris plus de points lorsqu'il était avec nous la saison dernière. Ses coups de pied arrêtés nous font également du bien. Assou-Ekotto sera également partant.

Votre programme de début de saison est chargé (Bordeaux, Monaco, Caen et Paris). Il vous faut donc vous imposer dès cette première journée...

A la lecture de notre calendrier, on a bien compris que l'été allait être chaud. Quand on dit "victoire obligatoire face à Guingamp" cela ne veut pas dire grand chose, évidemment que nous voulons bien faire. Nous sommes en progrès dans nos matches amicaux, il nous manque encore un peu de tranchant devant mais nous avons des armes à faire valoir. Nous aimons l'adrénaline de la victoire et nous sommes pressés maintenant de débuter la compétition.

Qui de Didillon ou de Kawashima sera dans le but face à Guingamp?

Je suis resté sur mon impression lors de notre préparation: j'ai trouvé que Thomas Didillon était en forme alors que Eiji Kawashima revenait de deux matches de sélection et était un peu fatigué car il a eu un peu moins de vacances. Nous avons deux bons gardiens et je comprends que Eiji puisse se sentir lésé ou pénalisé de ne pas débuter après avoir fini le dernier exercice, mais rien n'est figé. J'ajouterai que Quentin Beunardeau, qui vient de nous rejoindre, nous fait une très bonne impressions

Comment jugez-vous votre premier adversaire de la saison?

C'est une équipe que l'on connait bien, qui a gardé la même ossature que l'année dernière et on sait que Coco, Briand ou Salibur seront sur le terrain. Nous connaissons tous les garçons qui forment cette équipe. C'est une formation vaillante, qui dégage des valeurs fortes avec un état d'esprit insufflé par Antoine Konbouaré.

Etes-vous dans l'attente de prochains renforts?

On piste pour trouver un attaquant supplémentaire et il faut remplacer Ismaïla Sarr même si Jallow (18 ans) montre des choses très intéressantes à l'entraînement. Place aux gens qui sont là. Notre défense? Si nous enlevons les cinq ou six matches où nous avons encaissé beaucoup de buts, nous n'avons pas été plus mauvais que les autres dans le domaine défensif la saison dernière. Le maintien a aussi été obtenu grâce à elle.

Neymar est au PSG et mobilise l'espace médiatique mondial. Qu'en pensez-vous?

Son arrivée fait beaucoup de bruit, apparemment ça a l'air plus important que le sort de la planète. Pour le spectacle et l'attractivité de la Ligue 1, son arrivée est une bonne chose sauf si vous venez à en prendre cinq ou six face au PSG!



L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz va vite être fixé sur son potentiel, ses forces et ses faiblesses ainsi que sur son degré de forme. Philippe Hinschberger devrait titulariser Didillon dans le but et accorder sa confiance à Balliu, Falette, Bisevac et Assou-Ekotto en défense. Au milieu, Poblete et Diagne vont remplacer les partants Mandjeck et Doukouré, tandis que Jouffre et Cohade (positionné haut) complèteront l'entrejeu. Roux va débuter en attaque et le dernier titulaire (Mollet, Hein ou Niane) dépendra de la formule de jeu choisie par le technicien grenat. Les Messins devront avoir l'oeil sur Coco et Briand mais surtout sur Salibur, vif, puissant et capable de défier toute la défense mosellane !

Le groupe probable

Didillon et Kawashima; Balliu, Rivierez, Falette, Bisevac, Assou-Ekotto, Udol; Philipps, Diagne, Poblete, Jouffre, Cohade, Mollet (?), Hein; Roux, Niane, Diallo.

Le prono de la rédaction

Les Messins se doivent de réussir leur rentrée à Saint-Symphorien, sur une pelouse parfaite qui va s'accommoder d'un jeu rapide et technique. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du FC Metz.