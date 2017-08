Milan Bisevac (33 ans) sera le capitaine grenat lors du nouvel exercice du FC Metz en Ligue 1. Ce samedi, face à Guingamp (20h), le défenseur central conduira une formation messine qui connaît l'importance de bien débuter à domicile. Ensuite, il faudra aller à Bordeaux avant d'accueillir Monaco. Délicat.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Milan, comment abordez-vous cette nouvelle saison en Ligue 1?

Comme tout joueur de football, je préfère disputer des matchs que des entraînements mais cette nécessaire période de préparation doit nous amener en forme pour être à la hauteur en championnat. Bien sûr, nous sommes tous impatients de commencer la compétition face à Guingamp.

En tant que nouveau capitaine du FC Metz, ressentez-vous des droits mais aussi des obligations supplémentaires?

C'est d'abord un plaisir, une fierté et un honneur de porter le brassard du FC Metz. C'est une grande responsabilité et cela va me motiver encore plus. Avec ou sans cette distinction, je suis avant tout là pour donner le maximum de moi-même et aider le club à grandir.

Philippe Hinschberger va aligner, ce samedi, la même défense (Balliu, Falette, Bisevac, Assou-Ekotto) qui a terminé le dernier exercice en Ligue 1. Est-ce que cela sera un plus?

Il y a eu beaucoup de polémiques car nous avons été l'équipe qui a encaissé le plus de buts en Ligue 1 lors du dernier exercice mais j'ai envie de dire qu'il faut arrêter avec ça car nous avons surtout réussi à gagner notre maintien alors que le club ne l'avait pas réussi souvent ces dernières années. Le FC Metz a comme objectif de trouver une stabilité en L1 et nous savons que nous devons améliorer certaines choses: en tant que défenseurs, nous sommes conscients de nos responsabilités mais cela doit concerner toute l'équipe. On se connaît bien maintenant et nous avons clairement l'obligation de faire mieux. Maintenant, j'avoue qu'il est rare de voir une équipe se sauver alors qu'elle a été la formation qui a pris le plus de buts tout au long de la saison (72).

Vous avez été l'un des hommes forts de la défense messine au cours de la fin de saison. Etes-vous déjà en forme?

C'est vrai que j'ai effectué une meilleure seconde partie de saison et ce pour des raisons diverses. Cela faisait un an et demi que je n'avais pas de préparation physique complète et lorsque je suis arrivé à Metz fin août j'ai mis un peu de temps à être dans le rythme. J'ai envie de faire encore plus pour le club maintenant que je suis mieux installé ici.

Guingamp arrive à Metz ce samedi à Saint-Symphorien. Que faut-il faire pour l'emporter?

Il va falloir être présent, solide, concentré et tout donner. Je connais bien Antoine Kombouaré, l'entraîneur guingampais, et je sais qu'il a très bien préparé sa formation qui vient de réaliser un bon dernier championnat. Il faut que l'on démarre bien et prendre les trois points ce samedi, c'est primordial. Le premier match à domicile devant ton public est toujours très important et quand on voit le calendrier qui nous attend ensuite en août, nous devons prendre la totalité de la mise ce samedi !

Le Brésilien Neymar (Barcelone) va arriver au Paris-Saint-Germain. Qu'en pensez-vous?

C'est magnifique et beau, cela ne peut qu'apporter un plus pour la Ligue 1 qu'un tel joueur arrive en France. Je n'ai pas encore pensé à sa venue à Saint-Symphorien le 9 septembre prochain. Mais, nous serons prêts à jouer contre lui comme nous serons prêts à jouer contre tous les autres adversaires.