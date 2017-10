Le FC Metz joue une partie capitale ce samedi en accueillant Dijon (20h). Avec huit revers en neuf parties, les hommes de Philippe Hinschberger n’ont plus le droit au moindre joker face à un concurrent direct au maintien. La tension sera réelle du côté de Saint-Symphorien.



Par Hervé Kuc



Philippe, le FC Metz joue une partie ô combien importante, son entraîneur également...

Je suis heureux d’être là, je suis en forme, ravi d’être au milieu de mon staff. J’attends une victoire du FC Metz face à Dijon même si je sais que comme toutes les semaines cela ne sera pas facile. Cela se jouera sur des détails que nous n’avons, pour le moment, pas réussi à faire tourner en notre faveur. On a envie de renverser Dijon. Après, bien malin qui saura ce qui se passera dimanche matin: quand vous êtes entraîneur il ne faut pas trop se tourner vers l’avenir mais vivre au jour présent.

Le comportement de vos joueurs vous donne-t-il satisfaction?

Nous avons beaucoup moins de problèmes de comportement ou d’attitude maintenant que la saison dernière où nous occupions la 7e place. Mes joueurs ont un comportement exemplaire, on avance tous ensemble. Il y aura peut-être un changement d’entraîneur au FC Metz et peut-être que celui qui jouait avec moi ne jouera plus par la suite. Pour l’heure, je n’ai pas de soucis avec eux, ils travaillent pour le maintien du club en Ligue 1. Les joueurs sont debout. Contre Nantes et Saint-Etienne, c’était une histoire de penalties. Dijon ? C’est une formation qui possède un effectif plus stable que le nôtre. Ce sera compliqué et nous aurons besoin d’un bon FC Metz, comme nous aurons besoin de tous nos supporters.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 3 points) est en position dramatique au niveau comptable. Ses huit revers en neuf sorties de Ligue 1 ont plombé l’ambiance. Face à Dijon (6 points), ce samedi, seule la victoire sera belle et peu importe la manière qui sera employée. Philippe Hinschberger va devoir trouver un remplaçant à Assou-Ekotto (suspendu) et Udol (genou) pour tenir le flanc gauche de la défense: Rivierez est pressenti. Les dernières séances d’entraînement disputées à huis-clos procureront-elles assez de bienfaits pour réoxygéner un groupe en manque de réussite, d’inspiration et parfois de caractère ? Il faut l’espérer et Dijon, qui possède la moins bonne défense de L1 (19 buts encaissés) doit obligatoirement passer « à la moulinette » sur le beau tapis vert de Saint-Symphorien. Ensuite, il sera temps de faire le point.

Le groupe probable: Kawashima et Didillon ; Balliu, Niakhaté, Bisevac ?, Diagne, Rivierez ; Cafù, Poblete, Philipps, Cohade, Dossevi, Goudiaby, Thill ou Fournier, Fernandez, Nguette ; Roux, Rivière, Niane.

Le « prono » de la rédaction. Pas une seule seconde, nous n’imaginons le FC Metz s’incliner face à Dijon ce samedi. Si tel devait être le cas, Hinschberger devrait malheureusement être limogé...et le FC Metz en grand danger sportif. Notre pronostic : 2 à 1 en faveur du FC Metz.