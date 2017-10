L’ancien latéral droit grenat, Jean-Philippe Caillet (40 ans), préface le déplacement du FC Metz à Lyon ce dimanche (15h). Sous l’ère Jean Fernandez (2004/2005) mais aussi en CFA (1997/1998), Caillet a porté avec fierté et honneur la tunique messine. Il reste 28 journées aux Messins pour espérer se maintenir.

Par Hervé Kuc



Jean-Philippe que devenez-vous?

Je travaille dans l'immobilier au Luxembourg avec Fabrizio Bei, le président du Differdange FC 03 (BGL Ligue) et parallèlement j'occupe le titre de «Team Manager» au sein du club en m'occupant du recrutement, marketing et conseils.

Le FC Metz, l'un de vos anciens clubs, avait-il un autre choix que de se séparer de Philippe Hinschberger?

Il est toujours plus facile de changer d'entraîneur plutôt que de changer plusieurs ou même onze joueurs. Si le message de Philippe Hinschberger, que j'ai eu en CFA, ne passait plus, les dirigeants ne pouvaient faire autrement pour le club, les supporters et les joueurs. C'est une décision toujours difficile, encore plus lorsque celui-ci est un ancien de la maison: je sais néanmoins que Philippe Hinschberger va rebondir très vite!

Que pensez-vous du recrutement grenat?

La cellule de recrutement du FC Metz a fait des choix sur certains joueurs, avec des directives et un budget à respecter. Il est toujours compliqué de satisfaire tout le monde. Il y a des gens compétents au FC Metz et le prochain choix du nom de l'entraîneur sera à respecter. Si c'est Luc Holtz? Ce sera un choix respectable.

Vous avez porté le maillot grenat une saison sous l'ère Jean Fernandez. Etait-ce aussi délicat que lors de l'exercice en cours?

Lors de mon passage sous le maillot grenat (2004/2005), nous avions terminé à la 16e place (44 points) du championnat et nous avions passé une grande première partie du championnat en haut de tableau. Je n'ai pas vécu une telle situation.

Comment appréhendez-vous le déplacement à Lyon?

Je suis content pour José Pinot: il effectue un super boulot au centre de formation, il vient de qualifier l'équipe en Coupe de la Ligue et j'espère que le FC Metz pourra prendre un point à Lyon. Je lui souhaite bon courage et que la force soit avec tous ses joueurs.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 3 points) s'en va à Lyon (4e, 19) après avoir cueilli son premier succès officiel de la saison à domicile. «Tout n'a pas été parfait», a justement résumé José Pinot après la qualification obtenue devant le Red Star (1-0). A cette occasion, Wollscheid et Mollet ont bénéficié d'un temps de jeu conséquent qu'ils n'ont pas su mettre à profit pour se poser en éventuel titulaire ce dimanche. De son côté, Nguette est en pleine crise de confiance et l'ensemble aurait besoin de retrouver un semblant d'étincelle avant d'entrevoir le retour d'une flamme salutaire. Des incertitudes planent sur les joueurs à l'arrêt (Bisevac, Roux et Rivière) et José Pinot devrait composer un onze compact et expérimenté pour une confrontation qui apparaît très déséquilibrée sur le papier.

Le groupe probable: Didillon, Kawashima; Balliu, Niakhaté, Bisevac (?), Wollscheid, Rivierez, Assou-Ekotto; Cafù, Poblete, Philipps, Cohade, Dossevi, Nguette, Thill; Roux, Niane, Fernandez, Rivière (?).

Le «prono» de la rédaction. Les Messins, dans une version largement modifiée, n'ont pas rassuré face au Red Star (1-0) malgré leur qualification acquise en Coupe de la Ligue. Cette fois, à Lyon, il leur faudra sacrément hausser leur niveau de jeu pour espérer contrarier une formation rhodanienne au fort potentiel offensif. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de Lyon