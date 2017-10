Kelvin Amian, le latéral droit toulousain évoque la rencontre qui opposera la France aux Espoirs luxembourgeois. Les Bleuets n'aborderont pas ce match à la légère.



Propos recueillis par Thibaut Goetz



Kelvin, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous raconter votre parcours?

J’ai commencé le foot à sept ans, après je suis parti au TFC à l’âge de neuf ans. Depuis j’ai suivi le cursus normal et j’ai signé professionnel à Toulouse en 2016.

Comment se passe cette saison avec Toulouse ?

J'ai fait tous les matches jusqu’à maintenant. Tout se passe bien, le coach me fait confiance et moi sur le terrain j’essaye de lui redonner cette confiance.

Vous avez croisé un certain Neymar contre le PSG en août dernier (6-2), ça fait quoi de rencontrer ce genre de joueurs hors norme?

Ça fait vraiment plaisir, on rêve tous de jouer contre des joueurs comme ça, mais sur le terrain on essaye de ne pas trop y penser, enfin le moins possible.

Certains font des comparaisons entre vous et Serge Aurier (même poste, franco-ivoirien) qu’est-ce que cela vous inspire?

J’aime bien Serge Aurier, j’aime son style de jeu et j’aimerais bien jouer comme lui. Je regarde souvent ses matches.

Vous possédez la double nationalité franco-ivoirienne, si les Eléphants font un jour appel à vous c’est un cas de figure auquel vous avez pensé?

Je ne sais pas, je n’ai pas encore réfléchi à ça. On verra avec le temps.

Vous faites partie des U21 depuis juin 2017, comment se passe votre arrivée dans cette catégorie d’âge?

Cela se passe bien, il y a un très bon groupe. Pour l’instant, on a deux victoires, c’est bien parti. Je me suis bien intégré. Il y a Issa Diop qui est là aussi et ça aide.

Qu’est-ce que cela vous évoque d’affronter le Luxembourg, vous êtes-vous renseigné sur l’équipe?

Non, on a juste regardé quelques vidéos. Mais on sait que cela va être un match difficile chez eux. Il faut bien aborder ce match. Etre dedans dès l’entame de jeu pas comme les matches précédents.

Est-ce que l’exploit luxembourgeois en France (0-0) incite les Bleuets à la prudence?

Bien sûr, on ne connaît jamais le résultat à l’avance. Il faut vraiment aborder ce match avec beaucoup d’humilité.

Vous n’êtes pas entré en jeu contre le Monténégro, comment avez-vous vécu la prestation de vos coéquipiers depuis le bord du terrain?

Les matches de ce genre sont difficiles. On a bien su gérer surtout au niveau de la possession mais c’est devant le but qu’il faudra qu’on s’améliore.

On connaît Pascal Dupraz comme étant un des coaches les plus charismatiques de L1, quelles sont les différences avec Sylvain Ripoll?

Chacun à sa méthode de travail. Pascal Dupraz est très proche de ses joueurs, Sylvain Ripoll (l'entraîneur des U21 français) aussi mais ils n’ont pas la même façon de coacher.