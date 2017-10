De retour chez les Espoirs après un passage chez les A, le Pétangeois se livre avant le match de gala contre la France, ce lundi au stade Emile-Mayrisch, dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Europe de la catégorie d'âge. Selon lui le Luxembourg ne doit pas faire de complexes.



Propos recueillis par Thibaut Goetz



Dirk, vous revoilà chez les U21, comment avez-vous accueilli cette nouvelle?

Quand j’ai vu que je n’étais pas sélectionné chez les A j’ai été déçu, parce que je suis un «guerrier» et j’ai envie de jouer avec les tout grands. Mais peut-être que tout cela a été un peu trop vite et que j’ai brûlé les étapes. Maintenant, je me dis que c’est le bon choix de la part de Luc Holtz, je respecte ce choix et j’ai envie de lui montrer que j’ai le niveau. C’est pour cela que je vais me donner à 110% chez les U21. C’est un groupe génial, je les connais tous et je prends beaucoup de plaisir.

Deux jours après le match contre la Slovénie que retenez-vous de votre prestation collective?

Les gens qui ont vu le match ont bien remarqué que c’est nous qui avions la maîtrise du ballon, avec 75% de possession de balle certainement. On a eu le plus d’occasions, avec beaucoup de frappes, et eux ils ont marqué sur un coup franc de m…. C’est le football, cela se joue sur des détails, mais nous, le Luxembourg, on a joué avec le cœur et avec la tête. On aurait mérité la victoire mais c’est comme ça.

Vous étiez associé avec Yann Matias en charnière centrale, ce n’est pas trop difficile de trouver des repères dans un laps de temps assez court?

Non pas du tout, on a beaucoup de contacts et on se connaît très bien. C’est facile de s’adapter à lui et moi je m’adapte rapidement aussi. En deuxième mi-temps, j’étais sur le côté gauche et il n’y avait pas de difficultés.

Votre préférence est le couloir gauche?

Oui, je me sens plus à l’aise sur le côté gauche.

Lundi, l’équipe de France vient se frotter à vous au stade Emile Mayrisch. Est-ce excitant d’affronter une des grandes nations du football européen?

Bien sûr, il y a un peu d’euphorie comme c’est la France. Et si on regarde ce qu’ont fait les A, tout est possible dans le foot. En plus, nous ne sommes pas favoris alors il n’y a aucune pression. On ne doit pas gagner obligatoirement mais on veut gagner. Tout le monde veut jouer contre la France et montrer ce qu’il sait faire. Pourquoi pas accrocher le nul ou même gagner le match.

La sélection U21 est capable de l’emporter face à la France selon vous?

On ne va pas rentrer dans ce match dans l’optique de dire «on va essayer de prendre le moins de buts possible» mais pour faire un gros résultat. Le Luxembourg a beaucoup changé et notre niveau également.

Avez-vous vu la prestation de la France contre le Monténégro (2-1)?

Pas encore.

Jean-Kevin Augustin est absent côté français pour des raisons disciplinaires, est-ce que ce sera le joueur du Celtic Moussa Dembelé le principal danger?

Pour être honnête, je ne connais personne et ça ne m’intéresse pas. On doit se concentrer plus sur nous-mêmes que sur l’adversaire.