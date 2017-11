Les Lionceaux vont disputer un tournoi qualificatif, à domicile, en vue de l’Euro 2018 qui se déroulera en Finlande. Etat des lieux par Manuel Cardoni, le sélectionneur des U19 et des U21.

Par Thibaut Goetz



Manuel, comment s’est opérée la sélection pour composer ce groupe des U19?

Il y a environ une trentaine de joueurs dans le cadre, mais certains n’ont pas eu la nationalité luxembourgeoise à temps comme Joao Machado de Rodange. Il aurait pu en faire partie à quelques jours près car il aura la nationalité luxembourgeoise le 10 novembre, ça me désole. Après il fallait faire un choix sportif, et c’est tombé sur trois joueurs, il en reste donc vingt dans le cadre. Je ne vais pas dire que c’est facile parce que pour les trois qui étaient concernés cela me fait toujours mal au cœur, mais il faut faire un choix et il faut l’accepter. Je trouve que c’est la chose la plus dure pour un entraîneur national. C’est vraiment usant parce qu’on fait face à des jeunes qui ont envie de jouer comme nous tous on aimait jouer quand on était à leur place.

Comment se déroule cette courte préparation?

Courte oui parce qu’elle commence deux jours avant le premier match. Nous nous sommes rassemblés ce lundi soir, on a fait un décrassage avec ceux qui ont joué le week-end dernier, et ce mardi on a un dernier entraînement avant le match de mercredi contre l’Ecosse, ce n’est vraiment pas grand-chose. Presque rien même, mais bon on le savait. Nous n'avons même pas deux jours pour nous préparer, c’est pour ça que j’ai dit à certains de s’économiser et d’y aller tranquille pour en garder sous la semelle.

Parmi les sélectionnés un nom attire particulièrement l’attention, c’est celui de Vincent Thill, vous avez insisté pour qu’il soit présent?

En fait, c’est une idée du sélectionneur fédéral. Ensuite, la décision revenait à Vincent de savoir s’il allait participer aux deux derniers matches. Je n’ai pas encore parlé avec lui, mais seulement avec Luc Holtz. J’ai dit à Luc que si Vincent en a envie, il est bien évidemment le bienvenu. Cela s’est fait tout à fait normalement. Mais j’aimerais bien qu’on ne mette pas trop la pression sur Vincent, cela fait un peu plus d’un an qu’il en a beaucoup. J’ai envie qu’il soit décontracté et qu’il mette son talent au service de l’équipe. C’est délicat aussi comme préparation pour lui alors je préfère ne pas trop en parler. Mais c’est clair que je ne pouvais pas dire non quand on me l’a proposé, les gens auraient dit «Cardoni est fou!» Mais c’est délicat car il y a toute une dynamique de groupe, ce n’est pas évident d’arriver après un match.

Quel est votre sentiment par rapport aux adversaires de ce Groupe 3, à savoir dans l’ordre l’Ecosse, la République tchèque et l’Arménie ?

J’ai l’impression que la République tchèque et l’Ecosse ça se vaut. Après, je dois être honnête on n’a pas beaucoup d’informations sous la main. On ne sait pas trop ou on en est, le premier match va être une surprise. Il va y avoir beaucoup de changements dans l’équipe par rapport aux derniers matches. L’Ecosse, on ne sait pas trop, est-ce qu’ils seront au complet ou non?

Lors de nos deux matches contre le Monténégro, on a joué sans Tinelli, sans Barreiro, sans Schaus, mais ils seront présents cette fois-ci. Chez les jeunes, cela varie beaucoup, des fois les crus sont bons parfois non, c’est partout pareil.

Jouer ce tournoi à domicile lui confère encore plus d’importance. C'est positif pour le soutien, mais il y a toujours une part de pression...

La pression, on se la met nous-mêmes de toute façon. C’est vrai qu’à l’étranger on est plus dans une bulle, on est plus réunis ensemble, peut-être plus unis. Ici, il y a les parents, la famille, les amis, tout ça, c’est tout à fait normal, il y a plus de distractions. Mais je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là, les jeunes arriveront à gérer. Il y aura un peu plus de pression, les résultats des équipes de jeunes sont très suivis, le public veut voir si on va passer un palier ou pas, mais on doit se libérer de tout cela.



Le programme des rencontres

Mercredi 8 novembre



17h à Weidingen/Wiltz

République tchèque - Arménie

19h à Hesperange

Luxembourg - Ecosse

Samedi 11 novembre

17h à Hesperange

Ecosse - Arménie

19h au stade Emile Mayrisch

République tchèque - Luxembourg

Mardi 14 novembre

19h au stade Emile Mayrisch

Ecosse - République tchèque

19h à Weidingen/Wiltz



Arménie - Luxembourg