Après deux rencontres à l'extérieur en septembre, les Espoirs vont évoluer au bercail pour les deux prochains matchs. Le premier sur la liste face à la Slovénie contre qui les Lionceaux n'avaient pas démérité à l'aller. L'occasion de confirmer après la victoire en Bulgarie?



Par Thibaut Goetz



Qu'elle a fait un bien fou cette victoire en Bulgarie! Sur le plan psychologique déjà et bien sûr au niveau comptable après deux défaites. Les trois points enfin dans la besace, la sélection U21 de Manuel Cardoni repart de l'avant au moment d'accueillir une équipe de Slovénie qui l'avait battue chez elle 3-1 il y a un mois. Un match que le Luxembourg avait en main après un penalty de Pinto mais l'expulsion de Sacras avait rendu les choses trop compliquées pour espérer un bon résultat.

Remettre les pendules à l'heure ne déplairait évidemment pas à Manuel Cardoni, même s'il tempère les ardeurs nées de la victoire en Bulgarie: «Il va falloir trouver le juste équilibre, partir à l'abordage et se croire plus beau qu'on ne l'est malgré des résultats intéressants dans les derniers mois, ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'on sache qui on est et que l'on respecte notre statut. Il faut essayer de faire un truc tout en restant le petit poucet que l'on attend pas».

Retours de Carlson et Schaus

Privés de quelques éléments en septembre, les Lionceaux retrouvent l'un de leur talent, le joueur de Pétange Dirk Carlson, ainsi que Yannick Schaus de Leverkusen. André Oliveira de Käérjeng est également présent, alors qu'un autre joueur de l'UNK Fabien Heinz est lui absent.



«Dirk revient, il a pas encore beaucoup de matchs avec les Espoirs, ça va lui faire du bien d’avoir du temps de jeu au niveau international. Yannick, c’est un peu comme Leo Barreiro, un jeune en qui je vois un très gros potentiel. Il ne faut pas les brûler, chez les Espoirs ils ont le temps de grandir tranquillement ».

Concernant le schéma offensif, on avait vu à l'aller en Slovénie un duo Muratovic-Tinelli en attaque, alors que Muratovic était la seule pointe en Bulgarie, quels vont être les choix de Manuel Cardoni cette fois?



«En Slovénie l’approche tactique était différente que celle en Bulgarie, on a alterné entre 4-3-3 et 4-4-1-1. Je pense qu'on va opter pour ce qu'on avait fait en Slovénie à l’aller mais ça dépendra aussi de l'adversaire, il faut rester flexible et s'adapter».

Le groupe luxembourgeois



Gardiens de but: Tim Kips (Eintracht Trêves/ALL), Tom Ottelé (Käérjeng), Valentin Roulez (Jeunesse Canach).

Défenseurs: Ajdin Bjelic (Titus Pétange), Eric Brandenburger (Victoria Rosport), Dirk Carlson (Titus Pétange), Yannick Da Graça (RFCUL), Yannis Dublin (Käerjéng), Noé Ewert (Käerjéng), Yann Matias (Progrès), Cédric Sacras (Fola), Pit Simon (RFCUL).

Milieux de terrain: Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Florian Bohnert (Schalke 04/ALL), Ricardo Couto (F91 Dudelange), Gérard Mersch (Fola), Lucas Prudhomme (Excelsior Virton/BEL), Yannick Schaus (Bayer Leverkusen/ALL).

Attaquants: Edvin Muratovic (Excelsior Virton/BEL), André Oliveira (Käerjéng), Loris Tinelli (RSC Anderlecht/BEL).

Le point du groupe

Déjà joués

Luxembourg - Kazakhstan 0-3

Slovénie - Luxembourg 3-1

Bulgarie - Luxembourg 0-1

Jeudi 5 octobre 2017

Luxembourg - Slovénie à 18h30 à Niederkorn

France - Monténégro à 19h

Vendredi 6 octobre 2017

Bulgarie - Kazakhstan à 17h30

Classement du groupe 9

1. Kazakhstan 4 pts (3)

2. Slovénie 3 (1)

3. France 3 (1)

4. Luxembourg 3 (3)

5. Monténégro 1 (1)

6. Bulgarie 0 (1)