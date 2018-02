L’opposition entre le leader de Ligue 1, le Racing FC Union Luxembourg, et le tenant du trophée , l’Amicale Clervaux en demi-finale de la Coupe de Luxembourg exhale des relents d'apothéose avant la lettre. Les entraîneurs des deux entités, André Serio (Racing) et Filipe Pinto (Clervaux) s’expliquent en préambule du choc.

Messieurs, vous vous apprêtez à disputer le remake de la finale 2017, remportée par Clervaux. Quelle a été la préparation spécifique de votre équipe pour ce choc qui offrira un ticket pour la finale?



André Serio (Racing FC Union Luxembourg): «Nous préparons tous nos matches de la même façon, sachant tout de même qu’une rencontre comme celle-ci, à élimination directe et qui donne accès à la finale, dégage une charge émotionnelle plus élevée. Clervaux est une équipe qui se bat pour les titres au Luxembourg, avec un très bon effectif, et elle est très bien managée par Filipe Pinto. Il s’agit d’une rencontre où tout peut arriver.»

Filipe Pinto (Amicale Clervaux): «Malheureusement, nous avons été limités dans notre préparation à cause des blessures de quelques joueurs. Mais nous avons essayé de nous entraîner de la meilleure façon possible pour ce match, qui, pour nous, s'apparente à une finale. L’équipe gagnante ne remportera certes pas la Coupe, mais elle sera encore plus proche de le faire. On veut à nouveau remporter ce trophée.»

En championnat, le Racing a largement battu l’Amicale Clervaux (7-1) et possède dons un avantage psychologique indéniable. Cela joue-t-il dans la tête des joueurs?

A.S.: «Ce qui reste dans la tête des joueurs, dans la mienne et dans celle de toute notre structure, c’est la façon dont nous avons perdu la finale l’année dernière, c’est-à-dire les erreurs que nous avons commises à cause de leur supériorité. Notre victoire en championnat nous a fait gagner un match, alors que cette défaite de l’année dernière nous a fait perdre un titre! Cette finale a été le point de départ de cette saison et c’est elle que nous prenons comme référence, pas notre succès en Ligue 1.»

F.P.: «C’était un résultat dur et assez lourd pour nous. Mais, avant ce match de championnat, le dernier résultat - la finale de Coupe 2017 - était de 7-2 en faveur de l’Amicale. Le match de ce dimanche sera différent, car c’est une autre compétition, un autre jour et je n'imagine pas un scénario tel que celui des deux dernières confrontations. Mes joueurs vont investir le parquet avec la certitude que c’est clairement possible de gagner et d’aller à nouveau en finale, sans aucune peur du Racing, et en mémoire de la dernière victoire en finale.»



Les deux équipes se connaissent très bien pour s’être affrontées à plusieurs reprises. Que craignez-vous le plus chez l'adversaire?



A.S.: «Avec son système de jeu, Clervaux possède des attaquants qui mettent en difficultés l’équipe adverse. Ils atteignent fréquemment les zones de finalisation, avec une redoutable efficacité face au but. L'équipe est compacte entre les lignes, et leurs joueurs sont très forts physiquement. Ce sera donc à nous de contrarier les plans des Nordistes en essayant de ne pas leur offrir trop d’espaces.»

F.P.: «Les équipes se connaissent en effet très bien, et cette demi-finale va se jouer sur de menus détails, au niveau de l’efficacité, pas seulement devant le but, mais également dans l'art d’annihiler les points forts de l’adversaire. Pour notre part, nous devrons rester concentrés défensivement; si on y parvient, nous allons alors contrarier le jeu sur les côtés du Racing, qui possède de très bons ailiers, dotés d'une bonne pointe de vitesse et d'une bonne qualité de finition.»



Filipe Pinto: «J’ai peur pour la sécurité de mes joueurs»



Polémique: la salle du hall omnisports Josy Barthel est-elle vraiment bien adaptée, notamment au niveau des gradins, à accueillir un tel événement?

Filipe Pinto se pose des questions à ce sujet: «C’est dommage de devoir disputer un match de cette qualité dans une salle inadéquate. J’ai peur pour la sécurité de mes joueurs, car la plupart des spectateurs serontdes supporters du Racing. On a déjà eu des problèmes lors du match de championnat dans cette salle, avec des supporters qui sont venus très près de notre banc; ils étaient quasiment en tête-à-tête avec mes joueurs remplaçants, et c’était intolérable. Si nous nous sentons en insécurité, nous irons alors nous placer en bout du parquet. J’espère que les responsables de la sécurité feront leur travail correctement. Ce n’est pas tolérable qu’un supporter touche les membres de l’équipe adverse, et dans cette salle, je crains fort que cela n'arrive encore. Cela peut nuire à cette demi-finale entre deux équipes du top au pays.»

Tiago Fernandes, le directeur sportif du Racing, assure que tout sera mis en place pour éviter tout débordement. «La salle du hall Josy Barthel, malgré son âge, a été homologuée par la Commission des terrains de la FLF. Elle est donc parfaitement conforme aux normes et exigences que requiert la tenue d'un match officiel. De plus, nous avons mis en place un grand dispositif de sécurité pour cette rencontre, comme cela avait déjà été le cas lors du match contre Differdange il y a quelques semaines. Un responsable de la Fédération présent ce jour-là nous avait même félicités pour les mesures prises afin d'assurer la sécurité de tous les intervenants, mjoueurs, arbitres et supporters. Nous ferons de même pour le match de dimanche. D'ailleurs, et depuis que je suis dirigeant, j'ai toujours plaidé en premier lieu pour la sécurité lors des rencontres. Nul ne pourra me reprocher cela. J'estime qu'avant tout il faut bien connaître ses supporters. Au Racing, c'est bel et bien le cas, car jusqu'à ce jour, aucun incident ou plainte n'a été signalé envers les fans de mon équipe.»

