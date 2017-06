(ER) - Double champion en titre en 2015 et 2016, Bob Jungels remet son titre en jeu ce mercredi du côté de Remerschen. Après son excellent Tour d'Italie, le Luxembourgeois de la formation Quick-Step aborde la défense de ses maillots avec sérieux et confiance.

Bob, quel est votre état d'esprit après vos titres en 2015 et 2016?

Je m'aligne avec l'ambition de conserver mes maillots même si je dois reconnaître que le titre du contre-la-montre me tient particulièrement à coeur. Le chrono est une discipline que j'apprécie, je veux démontrer que je suis au top au Luxembourg. Le tracé est plat, ce circuit entre dans mes cordes, la forme n'est pas mauvaise. En ce qui concerne la course en ligne de dimanche, ce sera particulier avec un nombre de coureurs réduit.

Comment s'est déroulé l'après Giro?

J'ai pris un peu de vacances dont une semaine complète sans vélo. J'ai ensuite repris le chemin de l'entraînement. Avec la météo estivale, j'ai pu rouler en Suisse et au Luxembourg. Après le championnat, je partirai en stage avec l'équipe avant de renouer avec la compétition avec le Tour de Pologne (29 juillet-4 août), le Tour d'Espagne (19 août-10 septembre). Ces deux épreuves me permettront d'aborder les Mondiaux (17-24 septembre) dans les meilleures conditions.



On se souvient que durant ce Giro 2017, vous vous êtes imposé à Bergame (15e étape) sur des routes du Tour de Lombardie, cela vous a-t-il donné quelques idées?

Je pense qu'il y a la possibilité de faire quelque chose de bien sur cette épreuve. Mais c'est encore loin (le 7 octobre). Nous serons en fin de saison, l'aspect physique et mental seront très importants. A l'heure actuelle, la motivation est toujours bien présente.



A propos du Tour d'Italie, vous avez effectué un stage de trois semaines dans le but de progresser en montagne, avez-vous le sentiment d'avoir progressé à ce niveau?

J'ai franchi un grand pas. Bien sûr, j'ai connu quelques jours difficiles sur ce Giro et il y a encore du travail mais je suis très satisfait de ma prestation. Je me suis montré très régulier avec sept places dans le Top 10, une victoire d'étape et le maillot blanc. Je me suis montré durant la dernière semaine et j'ai concédé peu de terrain sur des grimpeurs comme Quintana et Nibali. J'ai également répondu présent dans les chronos même si j'ai souffert le dernier jour. Ce sont des résultats qui parlent pour moi.



Le programme de ce mercredi 21 juin

Départ et arrivée: N10 à hauteur du Breicherwee à Remerschen

15h30: Espoirs série 1 (2 x 9,37 km)

16h15: Espoirs série 2 (2 x 9,37 km)

17h: masters (9,37 km)

17h45: débutants (9,37 km)

18h30: juniors série 1 (2 x 9,37 km)

19h15: juniors série 2 (2 x 9,37 km)

20h: dames (2 x 9,37 km)

20h45: élites/élites avec contrat (2 x 9,37 km)