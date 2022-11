La fédération motocycliste Motor Union Luxembourg célèbre son centenaire ce samedi 5 novembre au centre national sportif et culturel d’Coque. Son président depuis 2020, Nicola Cumini, revient sur les grandes dates de la MUL.

Centenaire de la MUL

Avant les avions, le Findel accueillait des Grand Prix moto

Pascal MITTELBERGER La fédération motocycliste Motor Union Luxembourg célèbre son centenaire ce samedi 5 novembre au centre national sportif et culturel d’Coque. Son président depuis 2020, Nicola Cumini, revient sur les grandes dates de la MUL.

Le 20 mai 1922, le Club de motocyclettes luxembourgeoises est fondé à l'hôtel Mille Colonnes, dans la capitale. «La première manifestation est une journée de courses sur le vélodrome de Belair, sur des Harley Davidson de l'armée américaine de la Première Guerre mondiale», raconte Nicola Cumini, président de la Motor Union Luxembourg. Cette dénomination est adoptée dès 1923, et l'affiliation à la fédération internationale motocycliste date de 1926.



Les premières années sont marquées par des courses sur route, avant l'organisation d'une première épreuve de motocross à Dudelange le 10 mars 1929. Autre première en 1937, plus insolite: un match de moto-ball, combinaison de foot et de moto, opposant alors la Jeunesse d'Esch au Spora Luxembourg.

Des courses de vitesse au Findel

Juste après la Seconde Guerre mondiale, une course de côte a lieu au Scheurberg à Remich. «En 1947 se déroulent également le premier gymkhana, c'est-à-dire des épreuves d'adresse et d'agilité à moto», indique Nicola Cumini. Dans le même temps, les courses de motocross pullulent, sur des pistes à Schifflange, à Esch-sur-Alzette, à Walferdange ou encore au Bambësch à Luxembourg.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais un Grand Prix du Luxembourg de vitesse, l'équivalent de l'actuel Moto GP, a aussi été organisé de 1949 à 1952. «Cela s'est fait en collaboration avec l'ACL. Il s'agissait de courses de 350 cm3 et de 500 cm2, sur un circuit tracé au Findel», explique le président de la MUL.

Un président de la Fédération internationale

«En 1952, il y a aussi eu la première manche comptant pour le championnat d'Europe de motocross, à Ettelbruck, sur le circuit situé an de Buchen, là où il y a l'ancien hôpital aujourd'hui.» Cinq ans plus tard, c'est une course du championnat du monde qui se déroule sur la même piste.

Les années 50 et 60 sont surtout marquées par les épreuves de motocross à travers le pays, de Schifflange à Kopstal en passant par Ettelbruck, où le club occupe un nouveau terrain, à Warken, avec sa mythique montée du coq.

La décennie suivante voit l'apparition du premier championnat luxembourgeois de trial (1977) et les premières courses de vitesse sur le circuit Goodyear à Colmar-Berg (en 1979, jusqu'en 2006), tandis que les années 80 voient le Luxembourg dominer la moto à l'échelle mondiale. Certes, ce n'est pas sur les circuits mais dans les instances dirigeantes: de 1983 à 1989, Nicolas Schmit a présidé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

Trois pilotes «luxembourgeois» champions du monde Trois pilotes de motocross ont remporté le championnat du monde avec une licence luxembourgeoise de la MUL, mais ils avaient une autre nationalité. Il s'agit du Sud-Africain Greg Albertyn, titré sur 125 cm3 en 1992 et sur 250 cm3 en 1993 et 1994; de l'Américain Donny Schmit, titré sur 250 cm3 en 1992; du Belge Jacky Martens, titré sur 500 cm3 en 1993. Plus récemment, le Luxembourgeois Christian Beneke a terminé 3e du championnat du monde de moto rallye-raid en 2004. Et cette année, Chris Leesch a remporté, avec son équipe Rac41-Chromeburner, la course d'endurance du Bol d'or dans la catégorie Superstock.

Aujourd'hui, la MUL est composée de quatre commissions: motocross, trial, vitesse et touring (qui organise notamment l'opération de prévention Be safe on your bike). Les deux premières sont les principales. «Nous avons un championnat national de motocross qui compte douze courses, quatre sur des circuits au Luxembourg et douze en Allemagne; et aussi un championnat luxembourgeois de trial avec cinq épreuves.» En 2022, deux courses de motos anciennes ont également eu lieu sur le circuit Goodyear.



Pour les mois et années à venir, la MUL nourrit un grand projet: aménager un terrain d'entraînement pour toutes les disciplines, qui serait ouvert à l'année. «Il servirait aussi et surtout pour entraîner les gens qui roulent sur la route, en utilisant des motos tout terrain car cette pratique permet de mieux appréhender le pilotage. Dans le monde de la moto, on s'est en effet aperçu que ceux qui viennent du tout terrain ont ensuite plus de facilité à contrôler leur moto sur la route», conclut Nicola Cumini. D'ailleurs, la douane, la police et les moto-écoles sont demandeuses d'une pareille infrastructure gérée par la MUL.

Quinze clubs affiliés à la MUL Quinze clubs luxembourgeois sont affiliés à la MUL: un de trial, six de motocross, cinq de touring, deux de vitesse et un de motos anciennes. Par ailleurs, la MUL compte aujourd'hui 420 membres individuels. Mais un changement de statuts va avoir lieu, et tous les membres d'un club affilié vont d'office devenir adhérents de la MUL, ce qui va porter le nombre de licenciés à 2.000.

