L'aventure continue pour l'équipe luxembourgeoise de beach-soccer avec le Tournoi des AS - Dunes de Flandre au programme le week-end prochain à Dunkerque dans le nord de la France. Rafael Valente, joueur du Racing Futsal sera de la partie.

Propos recueillis par Thibaut Goetz



Rafael, comment vous êtes-vous retrouvé au coeur de l'équipe nationale de beach-soccer composée par Julien Steinmetz?

C'est un ami au départ qui m'a proposé de participer à l'un de leurs entraînements. Et puis ensuite j'ai discuté avec Julien et tout s'est bien passé. J'aime le foot en général alors je me suis dit pourquoi pas le beach-soccer. Et puis comme la saison de futsal n'a pas encore commencé, pourquoi pas essayer de faire évoluer cette équipe de beach-soccer.

Il y a des points communs entre le futsal et le beach-soccer?

Non, pas du tout, ce sont deux pratiques complètement différentes! Là on joue sur le sable, on essaye de lever la balle et de privilégier le jeu en l'air. En futsal ce n'est pas la même chose.

Ce n'est pas trop difficile de trouver ses repères sur le sable?

J'ai eu l'habitude de jouer au beach-soccer en vacances quand j'étais plus jeune. C'est une question de feeling je pense, mais c'est plus physique en tout cas.

Y a-t-il un aspect tactique important au beach-soccer?

Je n'ai pas encore fait énormément d'entraînements ni de tournois, c'est difficile pour moi de dire si c'est plus tactique mais les joueurs essayent de mettre des choses en plus surtout sur les phases arrêtées. Il faudra me reposer la question après le tournoi de ce week-end.

Quel va être l'objectif à remplir pour la sélection luxembourgeoise sur les plages de Dunkerque?

Ils ont fait un très beau parcours en Alsace en juin dernier, alors il faut essayer au moins de maintenir le niveau et égaler cette performance (demi-finalistes). Par rapport aux autres équipes je ne sais pas trop comment situer le niveau exact de la D1 anglaise, allemande ou française, alors ça va être une découverte pour moi.

Comment s'est déroulée votre préparation?

La FLF ne met pas de terrain à notre disposition ici au Luxembourg alors parfois on peut s'entraîner à Hesperange où il y a un terrain de beach-volley qu'on transforme en beach-soccer, et puis sinon on peut aller à Amnéville. Mais ce n'est pas facile au Luxembourg en tout cas.

Vous avez essayé de convaincre des coéquipiers ou d'autres joueurs dont vous êtes proche de prendre part à l'aventure?

C'est assez compliqué parce que là on rentre dans une période où la saison de foot en herbe a repris, et puis pour le futsal notre préparation va commencer bientôt car le championnat reprend en septembre.