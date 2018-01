(ER) - L'édition 2018 des Championnats nationaux se déroulera ce samedi à Kayl où six titres seront attribués. En guise d'apéritif, nous vous proposons de passer en revue les principaux chiffres de l'actuelle saison qui se terminera le 21 janvier par l'épreuve internationale de Leudelange.

0

Cela n'est pas arrivé très souvent mais Gusty Bausch n'est pas parvenu à s'imposer une seule fois depuis le lancement de la saison 2017-2018, le 1er octobre à Brouch. Lauréat de la Skoda Cup la saison dernière, l'ancien champion national a connu un été difficile avec une blessure au niveau de la selle suivie d'une opération. A noter aussi le zéro pointé pour le champion en titre Scott Thiltges. Le vainqueur de Remerschen n'est pas parvenu à s'imposer avec le maillot de champion national sur les épaules.



1

Après les deux sacres de Luc Turchi en 2016 et 2017 et absent ce samedi, le lauréat de la course des Espoirs inscrira pour la première fois son nom au palmarès de cette catégorie.



2

A l'instar de la saison dernière, Lex Reichling s'est imposé à deux reprises au cours des dernières semaines. Le coureur du Tooltime s'est montré le plus efficace à domicile au Préizerdaul et à Warken où il s'est imposé pour la deuxième fois.

3

Les victoires décrochées par les Belges Jan Soete (Contern) et Loïc Hennaux (Belvaux) ainsi que l'Allemand Marcel Meisen (Pétange). Les étrangers ont été moins en réussite dans les labourés luxembourgeois que la saison dernière. Pour rappel, huit courses avaient sacré des coureurs étrangers (Dippach, Kayl, Pétange, Contern, Rumelange, Belvaux, Hesperange et Leudelange).

4

Le nombre de succès de Félix Schreiber depuis le 1er octobre. Le coureur du Tooltime Préizerdaul (18 ans), deuxième de la Skoda Cross Cup, a fait jeu égal avec les élites et reste sur un succès de prestige, il y a quelques jours au Holleschbireg. Il sera le favori n°1 dans la course au maillot tricolore chez les U23.

5

Nicolas Kess a décroché cinq bouquets depuis l'entame de la saison, il fait figure de coureur à battre chez les juniors d'autant que c'est son club qui est l'hôte de ces championnats. La bataille pour la victoire et la course au podium s'annonce intéressante avec Arthur Kluckers, Loïc Bettendorf ou encore Cédric Pries.

Ultimes moments de concentration avant le départ pour Nicolas Kess. Le Kaylois est le favori n°1 chez les juniors.

Photo: Hugo Barthélemy

7



Vincent Dias Dos Santos a signé un nouveau record en s'imposant pour la septième fois de suite sur le tracé de Dommeldange, le 12 novembre 2017. Outre ce succès, le coureur du LC Tétange, qui pointe à la première place du classement de la Skoda Cross Cup, s'est aussi distingué à trois autres reprises: Brouch, Kayl et Mamer.



9

A moins d'une blessure ou d'une sérieuse chute, un neuvième titre de championne nationale tend les bras à Christine Majerus. Lauréate cette saison à Jablines, Cessange, Flamanville, Pétange et Hesperange, la sportive de l'année ambitionne logiquement un nouveau maillot tricolore.



93



C'est le nombre de coureurs attendus pour cette édition 2018 selon les chiffres de la FSCL publiés ce mercredi sur le coup de 14h. Dix filles figurent sur la liste des inscriptions (4 débutantes, 1 Espoir, 2 juniors et 3 élites).



2012

Le club de Kayl n'a plus organisé les Championnats nationaux depuis six ans. Lors du dernier rassemblement, le titre était revenu à Gusty Bausch qui avait devancé Christian Helmig et Pascal Triebel. Si Christine Majerus avait dominé la course des dames, Tom Wirtgen s'était imposé chez les débutants et Pit Schlechter chez les Espoirs alors que le maillot de champion de la catégorie des juniors était revenu à Sven Fritsch.



A seulement 18 ans, Félix Schreiber a remporté quatre épreuves cette saison.

Photo: Serge Waldbillig

Les podiums de l'édition 2017

Masters: 1. Paul Bentner 2. Steve Moog 3. Michel Kohnen



Dames: 1. Christine Majerus 2. Nathalie Lamborelle 3. Suzie Godart

Débutants: 1. Jang Leyder 2. Loïc Bettendorf 3. Pablo Blatt

Juniors: 1. Tristan Parrota 2. Nicolas Kees 3. Félix Schreiber



Espoirs: 1. Luc Turchi 2. Felix Keiser 3. Pit Leyder



Elites: 1. Scott Thiltges 2. Pit Schleichter 3. Gusty Bausch



Christine Majerus et le maillot tricolore. Une histoire d'amour qui dure depuis plus de huit ans.

Photo: Serge Waldbillig

Le programme de ce samedi



12h: course des Masters (40 min)

12h02: course des débutants (30 min)

13h: course des juniors (40 min)

14h: course des dames/U23 et juniors (40 min)

15h15: course des Espoirs et élites (60 min)

La cérémonie officielle de la remise des maillots et médailles se déroulera à 17h dans la tente festive