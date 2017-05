(ER) - C'est le coureur allemand Richard Weinzheimer qui lancera ce mercredi soir à 19h05 la 77e édition du SkodaTDL. Histoire de patienter, découvrez les dix chiffres clés de l'épreuve.

0

Le vainqueur final de cette édition 2017 sera inédit, aucun ancien lauréat ne participe à cette 77e édition du SkodaTour de Luxembourg.

1



Pour la première fois depuis la première édition de l'épreuve en 1935, Steinfort accueillera le départ d'une étape. Le rendez-vous est fixé au vendredi 2 juin. La 2e étape reliera Steinfort à Walferdange sur la distance de 178,4 km.



9

C'est le nombre de coureurs luxembourgeois au départ de la course. Jempy Drucker (BMC), Alex Kirsch (WB Veranclassic), Tom Wirtgen et Gaëtan Pons (Leopard), Luc Turchi (Lotto-Kern Haus), Ivan Centrone, Jan Petelin, Tom Thill et Mike Diener (Differdange). On serait tenté d'ajouter un 10e nom puisque Bob Jungels, auteur d'un excellent Tour d'Italie (vainqueur d'étape, 8e du général et porteur du maillot blanc) sera mis à l'honneur ce mercredi soir aux alentours de 21h15 sur la place Guillaume.



Comme l'an dernier, Bob Jungels sera mis à l'honneur ce mercredi soir sur le podium.

Photo: Serge Waldbillig

21

C'est le nombre de succès décrochés par les Luxembourgeois depuis la première édition. La dernière victoire d'un coureur local date de 2009, Fränk Schleck s'était imposé devant Andreas Klöden. Avant le sacre du Mondorfois, il fallait remonter à 1983 et la victoire de Lucien Didier, sa seconde après celle conquise en 1979.

22

C'est le nombre de côtes répertoriées par les organisateurs. Les points obtenus au sommet de ces GPM serviront à établir le classement du meilleur grimpeur de l'épreuve.



64

C'est le nombre de coureurs qui entrent en ligne de compte pour le classement du meilleur jeune de l'épreuve qui aura l'honneur de porter le maillot blanc. Ce classement annexe concerne les coureurs nés après le 1er janvier 1991.



70

Il y a 70 ans, Mathias Clemens remportait l'épreuve pour la cinquième fois de sa carrière après ses victoires en 1935, 1936, 1937 et 1939. Il a dû attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour renouer avec le succès, c'était en 1947.



108

C'est le nombre de coureurs qui composent le peloton de ce 77e SkodaTDL. Sur les quatorze formations qui prendront le départ, quatre d'entre elles présentent un effectif limité à sept coureurs: BMC, Cofidis, Nippo-Vini Fantini et Veranda's Willems Crelan.

720

C'est la longueur totale de l'édition 2017 en kilomètres, 720,04 km pour être précis. L'étape la plus longue reliera, le samedi 3 juin, Eschweiler à Diekirch sur 192,9 km.



65.130

Le montant total en euros de la dotation du SkodaTour 2017. Sachez que le vainqueur du classement final touchera 8.135 euros alors que le deuxième du général se verra offrir 4.070 euros.



Les horaires du prologue