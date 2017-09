(ER) - Le duel entre le Progrès et le FCD03 est l'incontestable tête d'affiche de la 6e journée de BGL Ligue. L'entraîneur differdangeois et ses hommes ont retrouvé la confiance en écartant Rosport et sont bien décidés à stopper la marche en avant des Niederkornois.

Pascal, la victoire contre le Victoria a-t-elle gonflé le moral de l'équipe?

C'est vrai que nous avons signé un parcours en dents-de-scie depuis le début de saison mais je suis satisfait du niveau du jeu et de la manière, nos résultats ne reflètent pas nos prestations (Differdange est 7e avec 7 points sur 15). Contre Rosport, le groupe s'est libéré au cours de la seconde période.

Quel est l'état d'esprit du côté de Differdange avant de défier le Progrès?

Un derby est toujours un match spécial. On ne doit pas calculer quelle que soit la place de l'adversaire, qu'il soit premier ou dernier. On affronte une équipe qui est en totale confiance, j'espère simplement que nos voisins n'aligneront pas une sixième victoire consécutive.



Vous évoquez votre adversaire, surpris par le début de saison du Progrès?

Je suis content pour eux. Les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Ils ont signé un exploit en éliminant les Rangers de la Coupe d'Europe et ils ont été battus avec les honneurs par Limassol, ils ont pris confiance avant le championnat et ils ont enchaîné. Avec le recul, ce n'est pas une surprise de les retrouver à ce niveau.