Marc Thomé s'apprête à disputer son deuxième derby de la Métropole du Fer sur le banc de la Jeunesse, ce dimanche à 16h. Tour d'horizon avec le technicien qui n'a d'autre ambition que de battre le Fola histoire de passer l'hiver à la troisième place du classement.

Propos recueillis par Didier Hiégel



Marc, comment se passe cette semaine du côté de la Frontière?

Ce sera mon deuxième derby en tant qu'entraîneur de la Jeunesse. Le premier, je l'avais disputé après seulement trois entraînements (0-3, le 12 mars 2017)... maintenant, j'estime que je suis mieux préparé. Je suis tout de même un spécialiste des derbys puisque j'en ai disputé d'autres avec Differdange contre le Progrès. Les oppositions entre la Jeunesse et le Fola et entre Differdange et Niederkorn sont les deux grands derbys du pays. Ce sera un match spécial car nous possédons beaucoup de joueurs qui ont pris leur première licence à la Jeunesse.



Nous étions déçus après le match de dimanche (3-3 contre le Titus Pétange). Nous avons perdu deux points, mais tout le monde s'est dit: «OK, alors on va prendre les trois points contre le Fola». On sent aussi les personnes du comité mobilisées par ce derby. Pour l'anecdote, la première fois que je suis arrivé à la Frontière, je portais une casquette, le président m'a alors repris: «Elle est rouge, tu sais que c'est interdit ici!»

N'y a-t-il pas quand même quelques changements dans la préparation?

Non, nous nous préparons comme d'habitude. De même, l'avant-match sera identique. Nous avons parfois la possibilité d'aller à l'hôtel, à Foetz, pour la collation et la tactique, lorsque le match est décalé à 18h, mais ce dimanche rien n'est prévu.



Vous avez sans doute perçu des changements dans le comportement de vos joueurs lors des entraînements...

On remarque certains changements, notamment de la part de joueurs formés au club, Andrea Deidda par exemple. C'est un garçon tranquille de nature, mais en ce moment il parle beaucoup plus, il motive ses partenaires. De plus, et comme par hasard, je ne déplore aucun blessé cette semaine. Pour la première fois de la saison, j'ai un cadre de 20 joueurs. Et tous veulent jouer!

«Seul le vainqueur reste dans les mémoires»

Allez-vous davantage insister sur l'aspect psychologique?

Un derby ne se joue pas mais se gagne. Ça se joue donc aussi dans les têtes. Au niveau statistiques, cela fait longtemps que nous n'avons plus gagné un derby (2-0, 25 novembre 2012 au stade Emile Mayrisch), cela fait aussi longtemps que nous n'étions plus aussi proche de notre adversaire au classement (1 point).



Pour vous, un derby doit se gagner quelle que soit la manière?

Oui! Seul le vainqueur reste dans les mémoires. Je me souviens de derbys contre le Progrès avec Differdange. Sur les quatre que j'ai joués, j'en ai gagné quatre, et sur ces quatre je peux dire que Niederkorn avait produit plus de jeu lors de trois rencontres. Mais à la fin, c'est nous qui faisions la fête...



Motivation supplémentaire, la troisième place du classement est en jeu.

Effectivement, ce derby sera aussi le dernier match de l'année en championnat. Si nous le gagnons, nous passons sur le podium, si nous le perdons il y a un risque que nous reculions à la septième place. Et passer les trois prochains mois à la septième place, ce serait grave!

«Ces grands matches sont des occasions uniques»

A Esch, l'antagonisme entre le club ouvrier, représenté par la Jeunesse, et le club des plus nantis, symbolisé par le Fola, existe-t-il encore?

C'est plus vrai que jamais! Le Fola est un club qui a de l'argent, alors que nous, nous restons un club de quartier, de quartier ouvrier. Ce qui a changé, c'est qu'ils sont passés devant nous ces dernières années alors que la Jeunesse avait dominé pendant des décennies. On essaye d'inverser cette tendance, pourquoi ne pas leur passer devant cette saison?

C'est très important pour nos supporters, qui sont beaucoup plus nombreux que les leurs. Dans les cœurs, la Jeunesse reste numéro 1.

Vous qui avez connu les deux situations, vous est-il plus facile de vivre un derby sur le terrain ou sur le banc?

C'est beaucoup plus facile d'appréhender un derby comme joueur: on n'a qu'une chose à faire, jouer le match en donnant le maximum. L'entraîneur doit gérer ses seize joueurs, élaborer la tactique, ça lui prend du temps et c'est beaucoup plus stressant. La pression est mise par tout le monde, comité, supporters... Le derby tu dois le gagner!

Mais pour moi, cette pression est positive. C'est pour cela qu'on joue au foot, pour évoluer devant un public nombreux, pour qu'on soit dans les journaux, à la télé, à la radio. Pour nous, les amateurs, ces grands matches sont des occasions uniques.



Quels sont votre plus beau et votre pire souvenir de derby?

Le pire a bien entendu été mon premier match en tant qu'entraîneur de la Jeunesse, la saison dernière. Nous avions perdu 0-3, et ils nous avaient été vraiment supérieurs. Nous n'avions eu aucune chance de remporter ce derby. Ce premier match avait été horrible!

Le plus beau date de 1989. Le Fola venait de monter en Division Nationale et nous avions joué et gagné (1-0) chez eux, devant plus de 3.000 spectateurs.