Le FC Metz s’en va à Saint-Etienne ce samedi (20h) et peut compter sur les retours de Rivière et Niane pour éventuellement épauler Roux sur le front offensif. Philippe Hinschberger doit néanmoins se passer de Bisevac, Assou-Ekotto et Jouffre pour négocier un déplacement forcément particulier.

Par Hervé Kuc

Philippe, comment abordez-vous ce déplacement à Saint-Etienne (7e, 14 points)?

Avec la volonté de vouloir y réussir un résultat. Saint-Etienne n’est jamais facile à manœuvrer chez lui et possède un potentiel offensif très intéressant. C’est une équipe qui a des moyens et qui effectue un bon début de championnat. Nous ne sommes ni stressés, ni tendus. Le staff technique est debout au milieu de ses joueurs. Nous avons eu des explications «pompeuses» sur le penalty à retirer à Nantes et c’est facile de faire ça au FC Metz, un club bien élevé: je pense qu’il l’est moins quand il s’agit de Paris, Marseille ou Lyon et de demander à ce que ce penalty soit retiré à la 94e minute de jeu!

Le président, Bernard Serin souhaite que la situation s’améliore après les deux prochaines rencontres face à Saint-Etienne et Dijon…

L’entretien avec le président a été animé, intéressant et j’ai pris note de sa position. Si ça s’améliore, on sera là et dans le cas contraire, nous ne le serons plus. Son communiqué reflète et résume parfaitement la situation: on a une équipe qui ne joue pas mal au football, mais qui ne marque pas assez de buts (trois en huit journées). Bien sûr, le vestiaire est déçu après une défaite, mais dès que l’on retrouve le terrain d’entraînement, on repart. L’équipe a réalisé un vrai bon match contre Charleroi en amical (3-0) et Bernard Serin sait analyser aussi le comportement de mes joueurs. On travaille pour que le FC Metz puisse arriver à la trêve hivernale avec six succès en poche.

Allez-vous changer votre façon de travailler ainsi que votre système de jeu?

Si je venais à travailler différemment, cela voudrait dire que ce que j’ai fait depuis près de deux ans était mauvais. L’essentiel est d’avoir une direction, et ce qui nous manque aujourd’hui est une efficacité offensive. Un nouveau système? Cela peut effectivement concerner quelques changements de poste. A Angers et face à Troyes, nous avons cumulé environ dix opportunités pour un seul but d’inscrit, mon rôle est effectivement d’amener le groupe à être plus performant devant le but adverse.

Qui sera présent et qui sera absent pour ce déplacement dans le Forez?

Bisevac, Jouffre, Rivierez et Jallow sont blessés ou insuffisamment remis et ils ne seront pas avec nous, Assou-Ekotto est suspendu (face à Saint-Etienne et Dijon). On récupère Rivière et Niane en attaque. Hormis Bisevac, qui était régulièrement titulaire, je dispose de deux possibilités offensives supplémentaires. Philipp Wollscheid? Il est malade depuis jeudi matin (trachéite). C’est un garçon qui n’est pas encore à son meilleur niveau. Sur l’aspect athlétique comme au niveau de la vitesse, je ne suis pas certain qu’il soit au mieux. De plus, il y a de la concurrence au poste de défenseur central avec Bisevac, Niakhaté et Diagne. Aujourd’hui, j’estime qu’il n’est pas à même de démarrer un match en Ligue 1.

L’enjeu de la rencontre

Philippe Hinschberger est apparu très détendu lors du point presse jeudi midi. Le technicien grenat assume la situation actuelle de sa formation et se veut rassembleur. Pour aller défier Saint-Etienne, des changements de poste sont à prévoir. Diagne devrait être associé à Niakhaté en défense centrale, Cafù pourrait être posté en sentinelle et Cohade se voir confier une nouvelle fonction. Dos au mur, Hinschberger osera-t-il évoluer avec une attaque à deux têtes (Roux et Rivière) ou musclera-t-il son entrejeu? Face à des Stéphanois qui éprouvent des difficultés à domicile (2-2 devant Rennes et 1-1 face à Angers) et qui viennent de s’incliner à Troyes (1-2), les Mosellans ont une carte à jouer. Imprécis, maladroits et trop peu incisifs devant le but adverse, les «artilleurs» messins doivent se réveiller. C’est l’heure.

Le groupe probable

Kawashima et Didillon; Balliu, Niakhaté, Diagne, Philipps, Udol, Goudiaby; Cafù, Poblete, Cohade, Dossevi, Nguette, Mollet ou Maziz, Fernandez; Roux, Rivière, Niane.

Le «prono» de la rédaction

L’heure n’est plus à la rigolade pour Philippe Hinschberger et sa formation (20e, 3 points). Notre pronostic: 1-1.