Avec déjà 18 points engrangés à deux matches de la trêve hivernale, le promu Hostert réalise une très belle première partie de saison. Le coach Henri Bossi (59 ans) se montre évidemment satisfait, tout en gardant un oeil rivé sur le bas du classement de la BGL Ligue.

Propos recueillis par Jean-François Colin

Henri, le joli succès (2-1) d'Hostert face à Differdange dimanche vous permet d'aborder ce déplacement au Progrès de manière assez relax...

Pour le moment, nous réalisons une saison superbe. Totaliser 18 points après 11 matches, c'est nettement plus que ce que j'avais pensé avant la saison. Là, nous jouons à l'extérieur, où nous n'avons pas encore gagné cette année (2 défaites et 2 nuls). C'est donc un objectif. Bon, maintenant, on va à Niederkorn qui est très fort cette saison. Il faudra avant tout éviter qu'ils marquent trop de buts, ils ont la deuxième meilleure attaque avec 34 buts en 11 matches! Et de notre côté, le goal-average n'est pas terrible (16-14, soit +2). Je récupère Aldin Dervisevic, de retour de suspension; seul notre gardien, Alex Boukhétaia, blessé, est porté manquant.

Un retour au stade Jos Haupert reste forcément toujours un moment particulier pour Henri Bossi...

Non. Comme je l'ai déjà dit, c'est un match comme un autre. Le déplacement à Rosport la semaine prochaine sera plus important pour nous.

Cela signifie-t-il que vous continuez à regarder davantage derrière vous que devant vous au classement?

Oui, en effet, car tout peut aller très vite. Des équipes comme Rodange, Rosport ou Strassen restent nos véritables adversaires. Car je suis persuadé que le Racing, actuel barragiste, ne restera pas aussi bas très longtemps. Imaginez que Rosport batte le Racing, ils auraient alors 14 points et se rapprocheraient de nous avant de nous accueillir. Il faut garder à l'esprit que le 12e classé jouera les barrages pour la descente et que, malgré nos 18 points, rien n'est joué. Bon maintenant, je reste calme, si nous réalisons un six sur six d'ici à la trêve, c'est autre chose...



Le programme de la 13e journée

Dimanche à 16 heures

F91 Dudelange - FC Differdange 03

Victoria Rosport – Racing FC Union Luxembourg



Progrès Niederkorn- US Hostert

FC Rodange 91 - Fola Esch

RM Hamm Benfica - UNA Strassen



US Mondorf - US Esch



Dimanche à 18 heures



Jeunesse Esch - Union Titus Pétange



Le programme de la 11e journée

Samedi 2 décembre à 17 heures

RM Hamm Benfica – Racing FC Union Luxembourg



FC Rodange 91 – Progrès Niederkorn



Dimanche 3 décembre

14h30: FC Differdange 03 - US Esch

15 heures: Victoria Rosport - US Hostert

16 heures

Jeunesse Esch - CS Fola Esch



US Mondorf - UNA Strassen

F91 Dudelange - Union Titus Pétange