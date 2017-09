Le FC Metz s’apprête à recevoir le PSG (vendredi) et il pourra compter sur Matthieu Dossevi (29 ans, milieu offensif) pour espérer un résultat positif. Philippe Hinschberger va retenir l’ex-pensionnaire du Standard de Liège au sein d’un groupe forcément motivé face à l’ogre parisien.



Interview: Hervé Kuc

Matthieu, pourquoi avez-vous choisi de vous engager avec le club grenat?

Je suis quelqu’un d’assez fier et de revanchard, j’ai toujours en moi cette envie de prouver. Au Standard de Liège, j’aurais eu ma chance comme tout le monde mais le club était plus ouvert à me laisser partir et nous étions arrivés au bout d’un cycle. J’ai eu d’autres contacts avec des clubs français et à l’étranger: la situation comptable du FC Metz m’a logiquement fait peser le pour et le contre mais après réflexion et m’être entretenu avec Renaud Cohade et Milan Bisevac, je me suis dit que cela était une très belle opportunité de retrouver la Ligue 1 qui a beaucoup changé. Les propos de Renaud et Milan ont pesé dans la balance.

Que représente le FC Metz à vos yeux?

Le FC Metz est un gros club avec une grosse histoire. Il est en train de se reconstruire, de se redécouvrir, cela prend un peu de temps et il a besoin de stabilité, mais Metz reste une très grosse entité de la Ligue 1. Je vais tout faire pour être à la hauteur de ce club.



Que pensez-vous de la Ligue 1 et de vos expériences à l’étranger?

Il y avait de la qualité avant et il y en aura un peu plus maintenant avec l’arrivée de nouvelles grandes stars. Médiatiquement, il a bien évolué, quand on voit les stades de Bordeaux, Marseille ou Lyon. J’avais vécu pas mal de saisons à me battre pour le maintien et j’ai été champion de Grèce, j’ai gagné une coupe nationale sous les couleurs du Standard et de l’Olympiakos, j’ai connu d’autres choses et cela m’a enrichi. Je reviens en L1 avec une nouvelle expérience et je vais essayer d’apporter tout ceci au FC Metz. J’ai la certitude d’être plus mature dans l’approche d’un match et de sa gestion. Suis-je plus fort qu’avant? C’est sur le terrain qu’il faudra que cela se vérifie.

Est-il envisageable de vous voir face au PSG ce vendredi?

Physiquement je n’ai pas de souci particulier. Je possède du rythme, de la compétition dans les jambes mais la décision finale appartiendra à Philippe Hinschberger. Que ce soit face au PSG ou une autre formation, mon ambition est de prendre vite des points et de casser la spirale actuelle. Il n’y a pas encore le feu mais il faut vite chercher du positif dans tout ce qu’on fait pour que cela ne puisse pas trotter dans nos têtes.



Matthieu Dossevi au côté de Philippe Hinschberger lors de sa présentation officielle.

Photo: Hervé Kuc

«Matthieu est exactement le joueur que l’on recherchait»

Présenté par Philippe Gaillot et Philippe Hinschberger, le profil du nouveau venu au sein de la maison grenat plaît déjà beaucoup. A confirmer sur les pelouses de L1.

Philippe Gaillot: «Il vient de faire deux saisons avec le Standard de Liège dont la première a été brillante. Il a connu la Ligue 1 avec Valenciennes. On cherchait un joueur capable d’apporter un plus sur le couloir et qui bénéficie d’une expérience, il connaît Cohade, Nguette et Bisevac et il est prêt à jouer immédiatement. Il faisait partie de notre choix dés l’ouverture du mercato mais cela a été compliqué au début puis tout s’est ouvert. Il est en jambes et a beaucoup d’envie. Matthieu arrive pour un an avec une option d’achat qui est dans nos cordes mais vous n’en connaîtrez pas le montant.»

Philippe Hinschberger: «Matthieu a le profil recherché: il a une préférence pour le flanc droit de l’entre jeu, il est capable de faire la différence, possède de la vitesse et connaît le football français mais on va le laisser s’exprimer. Je suis très content de l’accueillir et il est prêt, ce qui n’est pas évident quand on recrute un joueur fin août. Il n’y aura aucun problème d’acclimatation.»