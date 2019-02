Clairement, le Swift et Rodange ambitionnent de retrouver la BGL Ligue dès cet été. Derrière ce duo, Mühlenbach, Käerjéng et l’US Esch entendent déjouer les pronostics. Dan Theis, entraîneur à succès depuis son arrivée au Holleschbierg, et Jim Thomes, président de l’UNK, évoquent le deuxième tour des cadors de l'antichambre.

Avant la reprise en PH (3/3): la lutte pour la montée

Par Vincent Lommel

Préparation hivernale: prêts pour le second tour?

Dan Theis (entraîneur du Swift): «Les garçons ont très bien travaillé à raison de cinq séances par semaine - elles sont au nobre de quatre pendant le championnat. J’avais programmé plusieurs matches amicaux contre des adversaires d’un niveau supérieur. Les objectifs à atteindre étaient d'améliorer nos points forts, de déceler nos points faibles, d'offrir du temps de jeu à chaque garçon et d'intégrer les deux nouveaux - l’attaquant français Babit et le défenseur bosnien Hadzic -, qui apporteront un plus à l'équipe. Je suis satisfait. Le groupe est prêt. Mais la préparation n’est en rien comparable à la compétition domestique, donc: prudence! On reprend par un choc au sommet face à Rodange. J’espère ravir les trois points, mais aussi qu'il y aura du fair-play et du monde dans les tribunes.»

Jim Thomes (président de l'UN Käerjéng): «Après un coup de mou dans la foulée de la défaite 2-3 le 21 octobre au Swift, pour le premier match de Dan Theis (alors que l’UNK menait 2-1), nous avons terminé l’année 2018 avec un bilan dix points sur douze. La trêve est donc arrivée au… mauvais moment. En dépit de quelques absences et petits bobos, le staff Schaack-Jankowski-Herrig est content de la préparation, et super heureux de disposer d’un bon groupe uni comme les doigts de la main. L’absence de Yannis Dublin fait tout de même mal, mais le transfert de l’attaquant Nahr (19 ans, qui vient de l'équipe B du Carl Zeiss Iena) et celui du milieu défensif Selak (23 ans, en provenance de l'équipe B du Dinamo Zagreb) renforcent l’effectif. Nos moyens financiers sont limités, et recruter un nom connu au pays est impossible pour nous. Il est impératif de prendre la mesure de Sandweiler pour la reprise ce dimanche.»

Swift et Rodange: une longueur d’avance et promis à la montée?

Dan Theis: «Le Swift est premier de classe (avec +2 sur Rodange et +5 sur Mühlenbach, troisième) et, plus que jamais, il a son sort entre ses mains. Une chose change cependant: il n’est plus le chasseur mais bien le... chassé. Tous nos adversaires voudront notre peau. On sait à quoi s’en tenir. La pression ne repose, en aucun cas, sur les épaules des joueurs mais, uniquement, sur celle de l’entraîneur que je suis. Si je dis que la cinquième place est l’objectif visé, je mens. Le soleil brille sur le Holleschbierg, et cela doit continuer jusqu’à la fin mai. Je suis ici car Flavio Becca me l’a demandé. Les ambitions sont élevées: tout est mis en place pour remonter en BGL Ligue. Rodange débarque chez nous ce dimanche. Le FCR91 est ambitieux? Je ne regarde pas plus loin que dimanche, pas plus que je ne me préoccupe des autres formations.»

Jim Thomes: «Il y a exactement un an, après un premier tour de haut niveau, Kaërjéng était donné par tous champion 2017-2018. Plus dure fut la chute. On connaît la suite, la fin et cette défaite face à Rosport lors du barrage. Avec Becca, Theis et Bossi, il y a beaucoup de chefs au Swift qui, au classement, possède une belle avance. Rodange est actuellement en stage à l’étranger (au Monténégro, ndlr), et clame haut et fort vouloir remonter en BGL Ligue. Ces deux clubs sont favoris. Toutefois, ils ont bien plus à perdre que Mühlenbach, l’US Esch et Käerjéng. L’UNK est à l’affût, attend, et espère un relâchement de la concurrence. Autant éviter le barrage, mais pas question de se plaindre si on finit à la troisième place. Par contre, échouer à la quatrième serait dommage.»

Le FC Rodange (en rouge) aura à coup sûr son mot à dire pour la montée en BGL Ligue Photo: Zineb Ruppert-Maghraoui

Les plus et les moins des clubs de tête



Swift Hesperange



Les plus: une dynamique positive (18 points sur 18), une saine concurrence, mais aussi... cinq points d’avance sur Mühenbach (3e) et une différence de buts largement positive.

Les moins: la peur de gagner et l’obligation de monter, notamment vu l’ambitieux projet diligenté par Flavio Becca peuvent-elles paralyser le groupe?

FC Rodange



Le plus: après la descente en PH, le club a rebondi et a réussi un bon premier tour. La spirale est positive.

Le moins: à l’instar du Swift, la pression ne desservira-t-elle pas les Rodangeois?

Mühlenbach

Le plus: les Blue Boys n'ont rien à perdre et, au contraire, tout à gagner. La motivation est maximale.

Les moins: monter en BGL Ligue ne serait-il pas mettre la charrue avant les boeufs? Le club a tout intérêt à ne pas grandir trop vite. Les installations au Baumbusch sont pour le moins désuètes.

US Esch



Les plus: l’entraîneur, Vitor Pereira, apprécié de tous, impose sa griffe. En outre, monter est loin d’être une question de vie ou de mort à l'US.



Les moins: douze mois après une saison calamiteuse en BGL Ligue, y revenir serait-il opportun? Le club part d’une page blanche et le temps est son meilleur allié possible.

UN Käerjéng



Les plus: l’envie de déjouer les pronostics. Un effectif à fond derrière le trio Schaack-Jankowski-Herrig qui a instauré un climat de confiance au sein d'un effectif étoffé.

Les moins: le fiasco (1er en février 2018 et 3e en mai) de la défunte saison trotte encore dans les têtes. Globalement, l’année 2018 est à oublier.