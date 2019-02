Après deux mois et demi d'hibernation, la PH reprend ses droits ce dimanche. Canach, Mamer, Sandweiler, Wormeldange et Erpeldange pointent aux cinq dernières places. Objectif: éviter les places de descendants (13e et 14e) et de barragistes (11e et 12e). Claude Pundel et Albert Reeff respectivement présidents de Wormeldange et d’Erpeldange se confient.

Avant la reprise en PH (1/3): la bagarre pour le maintien

Par Vincent Lommel

Le mercato: bonnes pioches ou pas?

Claude Pundel (président de Wormeldange): «Recruter en hiver n’est pas chose facile, encore moins pour les clubs de bas de classement. Pour compenser des blessés et renforcer un secteur de jeu déficitaire, le mercato est intéressant. Mais chaque club, en fonction de son budget, fait… ce qu’il peut, en attendant aussi le retour des blessés. Promue, notre équipe a inscrit dix buts en treize journées (soit 1 but toutes les 117 minutes): un total largement insuffisant pour espérer continuer l’aventure en PH; le départ de notre buteur Michal Mroch, parti à Bissen, n’a pas été compensé. La venue du gardien d'expérience Alexandre Boukhétaia (sans club) est stratégique. Ronely Kingo Boneke (AS Meudon/FRA) est censé alimenter le marquoir. Je croise les doigts, mais rattraper un si mauvais premier tour (8 points sur 39) sera compliqué.»

Albert Reeff (président d'Erpeldange): «Nous étions en contact avec l’attaquant Joël Kudimbana (ex-Longlier/BEL), mais il a préféré accepter l’offre de Grevenmacher en D1. C’est une question de moyens financiers. Tout le monde cherche un buteur, mais transférer sur base de deux entraînements est ingrat. Jimmy Tucana (Auxerre B/FRA) a déjà transité chez nous. On verra. Bunga N’Kala Keinus (Union St-Gilloise/BEL) a du talent à revendre. La descente est tout de même envisagée.»

Le calendrier: cinq prochains matches capitaux



Claude Pundel: «Nous allons affronter Canach, Mertert-Wasserbillig, Rodange, Wiltz et le Swift pour la reprise. Rien que çà! Difficile de faire pire. Être barragiste est le seul objectif de Wormeldange. Cependant, il n’y a aucune pression sur les joueurs qui tâcheront de faire de leur mieux. Le souhait est de maintenir l’écart avec les rivaux à l’approche de la dernière ligne droite. Sans quoi...»

Albert Reef: «J’avais espéré une place dans le ventre mou. Nous sommes très loin du compte. Si tu manques les premiers matches, tu cours derrière. La confiance manque. Je préfère ne pas regarder trop loin, mais, d’un autre côté, il faut savoir se projeter. Grappiller quelque chose face à Junglinster, Bissen, Sandweiler, Mühlenbach et Canach - nos cinq prochains adversaires - est impératif. L’entraîneur, Charles Leweck n’évoluera dorénavant plus avec trois attaquants et privilégiera une tactique plus prudente.»



Adis Omerovic, l'entraîneur FC Koeppchen Wormeldange tâchera de redresser la barque lors du deuxième tour Photo: Stéphane Guillaume

Les plus et les moins des menacés



Jeunesse Canach (11e, 10 points)



Les plus: l’expérience et un calendrier a priori favorable pour débuter (Wormeldange et Mamer).

Les moins: un criant manque de constance depuis l’arrivée en PH en août 2017.

FC Mamer 32 (12e, 10 points)



Les plus: les transferts d’Aldin Bahovic (FC Rodange) et d’Ilies Haddadji (US Mondorf).

Les moins: la saison 2017-2018 était catastrophique, et, à partir de là, la pression est palpable.

US Sandweiler (12e, 8 points)



Les plus: un effectif rajeuni qui a faim de succès.

Les moins: la dernière victoire remonte au... 16 septembre.

Koeppchen Wormeldange (13e, 8 points)



Les plus: le comité ne met aucune pression sur l’équipe.

Les moins: un secteur offensif aux abonnés absents.

FC 72 Erpeldange (14e, 8 points)



Les plus: une ambiance familiale. La foi peut soulever des montagnes.

Les moins: un manque de confiance et une défense perméable.