L'entraîneur du FC Metz évoque les sujets qui composent l'avant-saison du FC Metz : matchs amicaux, l'intégration des trois nouvelles recrues, et le devenir des Luxembourgeois Philipps, Thill et Selimovic. Les Messins accueillent Guingamp ce samedi (20h) en ouverture de la Ligue 1.



Interview: Hervé Kuc



Philippe, comment jugez-vous la préparation estivale de votre formation?

Nous avons effectué une reprise en deux étapes puisque nous avons récupéré nos internationaux après le stage à Salzbourg. Globalement, on a fait ce qu'on espérait réaliser. Face à Crystal Palace (1-1) lors de notre ultime partie amicale, un adversaire coriace et puissant, j'estime que nous avons plutôt bien figuré. On marque un joli but par l'intermédiaire de Niané. J'ai aimé l'ambiance au stade et cela nous a mis dans de très bonnes dispositions pour accueillir Guingamp ce samedi. Il en ressort des ondes positives.

Que pensez-vous de vos trois recrues?

Géronimo Poblete a réussi son meilleur match face à Crystal Palace samedi dernier. Il est à Metz depuis un mois, ne parle pas français mais il aime toucher le ballon et on l'a pris pour jouer. Nolan Roux est venu à Metz pour se relancer, retrouver ce qu'il a perdu à Saint-Etienne la saison dernière, gagner du temps de jeu même si on va encore chercher à se renforcer devant en cas d'indisponibilité. Ibrahima Niane, depuis qu'il est avec nous, fait une très grosse impression: il n'a que 18 ans, il découvre le haut niveau français tout comme l'avait fait Ismaïla Sarr, il ne faut pas lui brûler les ailes. Il a inscrit un superbe but face aux Anglais mais de là à le faire débuter des matchs, il faut faire attention. C'est un très bon joker.



Votre effectif n'est pas encore au complet. Est-ce embêtant à quelques jours de la reprise du championnat?

Nous savions que Sarr avait de grandes chances de partir. Aujourd'hui, nous sommes un peu dépeuplés sur les côtés. Il nous faut nous adapter aujourd'hui à ce que le football propose: Mandjeck est parti alors que ce n'était pas forcément prévu. On entend aussi des choses sur Doukouré et Falette. Moi, j'aurais aimé garder Diabaté et Sarr mais il y a des paramètres que je ne maîtrise pas. Là, Nguette s'est un peu blessé face aux Anglais, heureusement que Jouffre suit bien la préparation depuis trois semaines. Notre objectif n'est pas de pleurer quand les joueurs partent mais c'est d'être prêt à compenser ces départs. Il nous faut absolument un élément capable de jouer sur les côtés dans le jeu et un attaquant supplémentaire.

Peut-on faire le point sur les trois joueurs luxembourgeois de votre effectif?

On souhaiterait prêter Vahid Selimovic (20 ans) car il ne jouera pas avec les professionnels en 2017-2018 et jusqu'à présent il n'a pas démontré qu'il pouvait le faire. Vincent Thill (17 ans) a vécu une saison dernière perturbée par les blessures, il est encore en formation et son arrivée prématurée dans le groupe n'a pas été une grande réussite. Il est à nouveau blessé et on ne l'a pas beaucoup vu à l'entraînement pour le moment. C'est un garçon fluet, la marche a toujours été haute pour lui et je crois que beaucoup de monde, la famille, le sélectionneur, manquent de patience. Je suis le seul qui le voit au quotidien, il faut qu'on s'interroge pour savoir comment on peut l'amener au meilleur niveau. Chris Philipps (23 ans) est un bon mec, c'est un bon collaborateur, un bon coéquipier et, surtout, il progresse. C'est quelqu'un que j'aime bien, il ne la "ramène" jamais et on vient de lui proposer une prolongation de contrat, chose qui n'était pas évidente il y a un an. Il devrait faire partie de nos milieux de terrain et j'en suis très satisfait. En janvier 2017, lors de cinq matchs de rang, il avait su démontrer qu'il pouvait être présent.



Que pensez-vous de la Ligue 1 version 2017-2018?

Il y a sept ou huit équipes qui se détachent par rapport à leur histoire, leur budget et la qualité de leurs joueurs. Nous ne sommes pas plus faibles que les autres mais certains sont plus forts que nous. Le FC Metz va certainement batailler lors de la seconde partie de saison pour se maintenir même si on a envie de progresser dans certains domaines. Il est compliqué de se comparer à Monaco, Paris, Bordeaux ou même Saint-Etienne et Nantes.



Votre début de programme de championnat semble particulièrement délicat à négocier. Qu'en pensez-vous?

Nous affrontons trois colosses (Bordeaux, Monaco, et Paris) au cours des cinq premières rencontres. Est-ce que ces équipes seront déjà prêtes? Je n'en sais rien, mais oui, c'est un mois d'août costaud qui nous attend et on reçoit le PSG début septembre. Mais, il n'est pas facile non plus d'aller à Dijon ou Nantes. On va disputer ces cinq parties et on fera le point ensuite.



Quel est votre avis sur le nouveau système de barrage proposé aux clubs de Ligue 2 (3e à 6e place)?

Cela offre des chances supplémentaires d'accéder à la Ligue 1, après il ne faut pas que cela soit un fourre-tout et que l'on fasse des matchs et des matchs juste pour qu'une équipe de plus accède à l'élite. Cela laisse une possibilité en plus à une formation comme Lens ou une autre mais j'avoue ne pas avoir d'avis précis sur ce sujet.