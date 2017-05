Le derby entre le Progrès et Differdange 03, programmé samedi à 15h, marque le retour de la BGL Ligue sur le devant de la scène. Avant d'entamer ce second chapitre, coup d'oeil dans le rétro avec les chiffres du 1er tour: les joueurs les plus utilisés par les clubs, les meilleures attaques et défenses sans oublier les cartons.