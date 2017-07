(ER) - Avant d'affronter Genk ce samedi soir pour le compte de la 1re journée de D1A belge, Laurent Jans évoque la préparation, le mercato, Philippe Clément et... le Fola.

Laurent, comment s'est passée votre préparation estivale?

Pour être honnête, j'ai connu une préparation perturbée, contrairement aux deux premières saisons que j'ai passées à Waasland. Durant notre stage, tout s'est bien déroulé que ce soit lors des séances ou lors des matches amicaux. Mais depuis que nous sommes revenus en Belgique, j'ai connu quelques soucis. Lors d'un entraînement, j'ai perdu l'équilibre à la suite d'un duel aérien et quand je suis retombé au sol, ma cheville a tourné. Résultat, j'ai dû m'arrêter quelques jours et depuis le début de la semaine, je souffre d'une contracture à la cuisse. Vendredi dernier (21 juillet), en accord avec l'entraîneur, je n'ai joué qu'une mi-temps en amical contre OH Louvain. Je ne voulais prendre aucun risque. Après quelques séances individuelles, j'ai repris l'entraînement collectif jeudi. J'espère être apte ce samedi.



Quel regard portez-vous sur le mercato de Waasland-Beveren qui a finalement peu recruté (Morioka, Van Damme, Schryvers)?

Le club a misé sur la stabilité. C'est toujours bien pour une équipe, on se connaît déjà. Il n'y aura pas de période d'adaptation. Morioka est un super n°10 qui va diriger le jeu, il va nous faire du bien, c'est un élément de qualité. Les dirigeants ont annoncé qu'il y aurait encore deux voire trois arrivées supplémentaires. Hormis Borry et le départ de Langil après son prêt, il n'y a eu aucun départ, Waasland-Beveren mise sur la continuité et vise avant tout le maintien. Dans ce contexte, ce n'est pas plus mal de conserver la même ossature, c'est un avantage surtout en début de compétition. Mais si on peut recruter l'un ou l'autre renfort qui apporte un plus au groupe, ce ne sera que du positif.



Finalement le plus gros changement au club c'est la venue de Philippe Clément en tant qu'entraîneur?

J'ai une très bonne relation avec lui depuis son arrivée. A mes yeux, c'est un excellent coach, il a de très bonnes idées. Il essaye de mettre en place un nouveau système. Si tout le monde tire dans le même sens, on peut parvenir à nos fins même si je sais qu'il faudra se battre jusqu'au bout.



C'est votre troisième saison au Pays de Waes, vous devenez petit à petit un des piliers de l'équipe?

C'est ce que l'entraîneur m'a dit. A ses yeux, je suis un élément important de l'équipe car j'ai joué pratiquement tous les matches depuis deux ans. Je dois prendre mes responsabilités et devenir un leader sur le terrain. A moi d'aider les jeunes et les nouveaux joueurs qui découvrent la compétition belge. Ce n'est pas facile au début et c'est aux anciens de leur faciliter la tâche.



Durant l'hiver et même au cours des dernières semaines, on a évoqué un éventuel départ (le club de Lens était sur les rangs). Qu'en est-il de votre situation personnelle?



Je suis toujours sous contrat avec Waasland jusqu'en juin 2019 Je suis très bien dans ce club, j'ai un excellent contact avec les gens mais je n'ai jamais caché que j'étais ambitieux. Il y a eu des discussions pour un éventuel transfert mais au final Waasland n'a pas accepté les offres. On est trop proche du championnat pour évoquer un éventuel départ. Je vais tout faire aux entraînements et lors des matches pour continuer à progresser. On verra ce que l'avenir me réserve. A l'heure actuelle, je suis concentré sur la reprise de la compétition. Je ne veux pas me prendre la tête avec un éventuel transfert car cela va me perturber sur le terrain.



Un petit mot sur le parcours européen du Fola, votre ancien club?



Ce que le Fola réalise est énorme. J'ai laissé quelques messages à certains joueurs avec qui j'ai conservé quelques contacts. J'ai regardé les matches sur Internet et je suis très fier de leur parcours. Pareil pour le Progrès, j'ai suivi leur duel face aux Rangers. C'est super pour le football luxembourgeois. On est sur la bonne voie. On commence à parler du Luxembourg en dehors des frontières.